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Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor
Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor
Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T12:29+0300
2021-11-07T12:29+0300
koronavirüs
abd
ilaç
deneme
kovid-19
ismail balık
faz 3
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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım onayı aldı. İlaç için diğer ülkelere de üretim hakkı verilmeli” dedi.‘Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart’Prof. Dr. İsmail Balık, şunları söyledi:‘Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor’Balık, ilaca Türkiye’nin de katkı sağladığını belirterek “ABD’deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor. Merkezimizde yaptığımız gözlemler çok başarılı. Henüz ağırlaşmamış hastalara ilk 5 günde verildiğinde çok hızlı şekilde toparlanma tespit ettik” ifadelerini kullandı.
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abd, ilaç, deneme, kovid-19, ismail balık, faz 3

Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor

12:29 07.11.2021
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Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım onayı aldı. ABD’deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor” dedi.
Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım onayı aldı. İlaç için diğer ülkelere de üretim hakkı verilmeli” dedi.

‘Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart’

Prof. Dr. İsmail Balık, şunları söyledi:
“ABD’de başka bir ilacın da Faz-3 ön raporu yayınlandı. İlacın yüzde 89 oranında hastaneye yatış ve ölümü azalttığı tespit edildi. Bu, Kovid-19 salgınında önemli bir dönemeç. İlaç çok etkili, ancak fiyatı çok önemli. İngiltere’deki ilaç 700 dolar (6 bin 783 TL). ABD’deki de yıl sonuna kadar piyasada olacak ve fiyatı daha aşağı olmayacak. Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart. Dağılımının eşit olması ya da üretim hakkının jenerik ilaç olarak başka ülkelere verilmesi umarım mümkün olur. Aksi halde ülkelere büyük yük oluşturacaktır.”

‘Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor’

Balık, ilaca Türkiye’nin de katkı sağladığını belirterek “ABD’deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor. Merkezimizde yaptığımız gözlemler çok başarılı. Henüz ağırlaşmamış hastalara ilk 5 günde verildiğinde çok hızlı şekilde toparlanma tespit ettik” ifadelerini kullandı.
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