https://tr.sputniknews.com/20211107/prof-dr-ismail-balik-kovid-19-ilaci-turkiyede-de-deneniyor-1050556728.html

Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor

Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor

Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T12:29+0300

2021-11-07T12:29+0300

2021-11-07T12:29+0300

koronavirüs

abd

ilaç

deneme

kovid-19

ismail balık

faz 3

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa Kovid-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım onayı aldı. İlaç için diğer ülkelere de üretim hakkı verilmeli” dedi.‘Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart’Prof. Dr. İsmail Balık, şunları söyledi:‘Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor’Balık, ilaca Türkiye’nin de katkı sağladığını belirterek “ABD’deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor. Merkezimizde yaptığımız gözlemler çok başarılı. Henüz ağırlaşmamış hastalara ilk 5 günde verildiğinde çok hızlı şekilde toparlanma tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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abd, ilaç, deneme, kovid-19, ismail balık, faz 3