https://tr.sputniknews.com/20211107/prof-dr-mehmet-ceyhan-kovid-19-gecirenler-klinik-tabloya-gore-asi-olmali-1050555606.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid-19 geçirenler, klinik tabloya göre aşı olmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid-19 geçirenler, klinik tabloya göre aşı olmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs atlatan kişilerin aşı takvimi ile... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T11:13+0300

2021-11-07T11:13+0300

2021-11-07T11:13+0300

koronavirüs

veri

açıklama

aşı

mehmet ceyhan

bağışıklık

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

sürü bağışıklığı

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalık geçirenler ile aşı olanlarda oluşan antikorun süre ve etkinlik farkını anlattı. Şu ana kadar dünyada yapılan çalışmaların derlenip sonuç raporu şeklinde paylaşıldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Orada görünüyor ki; hastalık da bağışıklık bırakıyor ama bu tamamen koronavirüsün ne kadar şiddetli geçirilip geçirilmediği ile ilgili. Hiç belirti göstermeyip geçiren birinde oluşan antikor düzeyi ağır geçirenden çok daha düşük. Aşı ile kıyasladığınızda; hastalık sonrası ortaya çıkan antikorlardan aşı ile daha yüksek antikor elde ediyorsunuz. Hastalık sonrası gelişen antikorların koruyuculuğu aşı ile elde edilen antikor koruyuculuğundan 5 kat daha düşük" dedi.'Aşı ile gelişen bağışıklık daha kuvvetli'Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti: "Bir de süre olarak da hastalığa bağlı gelişen bağışıklık yaklaşık 3 ay sonra iyice azalmaya başlıyor, 3 aydan sonra pratikte korumadığını kabul ediyoruz. Ama aşı ile ilgili gelişen bağışıklık daha kuvvetli. Bu aşılar içinde de inaktif aşılarda daha az antikor gelişiyor ama teknolojik aşılarda; bunlar mRNA, vektör ya da virüs benzeri partikül aşılar. Bunların antikor düzeyi daha yüksek. Bu hastalığın tablosu ile ilişkili olmak üzere genellemede şunu söyleyebiliriz; aşı hastalıktan daha iyi, daha uzun süre koruyor. Bu yüzden hastalığı geçiren herkesin aşı olması lazım."'Bununla ilgili yayınlanmış bir veri yok'Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs atlatan kişilerin ne zaman aşı yaptırması gerektiği ile ilgili, "Bunu da ben şöyle öneriyorum; çünkü yayınlanmış bir veri de yok. Bir kişi diyelim ki; iki doz aşılı, hiç belirtisi yok ve tesadüfen yapılmış PCR testi pozitif çıkmış. Bunu zaten dikkate almıyoruz çünkü aşılanmış kişinin boğazında virüs bulunabilir, bu aşının etkisizliğini göstermez. Eğer kişi hastalığı belirtisiz geçirdiyse 1 ay, belirtili geçirip ancak hastaneye yatmadıysa 2 ay, hastaneye yattıysa 3 ay sonra aşısını yaptırması lazım. Her PCR'si pozitif kişiye '3 ay, 6 ay sonra gel' demek yanlış. Bu tamamen klinik tablo ile ilgili. İnsanlar buna dikkat etsin. Çok sık soruluyor; hastalık geçirdim, ne zaman aşı olacağım. Bu şekilde, bu aralıkta yaptırırlarsa, koruyuculuğu da devam ettirebilirler" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211030/arastirma-koronavirus-belirtisi-gostermeyen-4-kisiden-biri-zaturre-oluyor-1050323221.html

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veri, açıklama, aşı, mehmet ceyhan, bağışıklık, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, sürü bağışıklığı