https://tr.sputniknews.com/20211107/rus-elci-rusya-bu-ay-afganistana-buyuk-bir-insani-yardim-paketi-gonderecek-1050561121.html

Rus elçi: Rusya, bu ay Afganistan'a büyük bir insani yardım paketi gönderecek

Rus elçi: Rusya, bu ay Afganistan'a büyük bir insani yardım paketi gönderecek

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Moskova'nın bu ay içinde Afganistan'a büyük miktarda insani yardım götürmek için özel seferler düzenleyeceğini... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:58+0300

2021-11-07T15:58+0300

2021-11-07T15:58+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

afganistan

yardım

dmitriy jirnov

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Rusya, Taliban'ın kontrolünde bulunan Afganistan'a yönelik insani yardımlarını sürdürüyor.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Büyükelçi Jirnov, şu anda büyük bir insani yardım paketi göndermek için Kasım ayında Afganistan'a özel seferler düzenlenmesi konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.Jirnov, insani yardım paketini taşıyan uçakların dönüşte Rusya vatandaşlığı bulunan Afganları ülkeden tahliye edeceklerini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ay başında yaptığı açıklamada, Moskova'nın Afganistan'a insani yardım tedarik edilmesi konusunda uluslararası kuruluşlar ve Taliban yönetimi arasında anlaşma sağlanması konusunda yardımcı olduğunu söylemişti.Lavrov, "Birçok ülke yardımı doğrudan hükümete vermek istemiyor, uluslararası organizasyonlar aracılığıyla çalışmak istiyorlar. Bunu bir gerekçe olarak görüyoruz ve Kabil'deki mevcut yönetim ile başta insani yardım kuruluşları olmak üzere uluslararası organizasyonların ilgili çalışmaları yürütmesinde anlaşmaya varmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, sergey lavrov, afganistan, yardım, dmitriy jirnov