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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak
Marmara Bölgesi'nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T03:01+0300
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türkiye
uçuş
sabiha gökçen havaalanı
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildiMarmara Bölgesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:
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sabiha gökçen havaalanı
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uçuş, sabiha gökçen havaalanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak

03:01 07.11.2021
© AASabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine Aerobot da katıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine Aerobot da katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Marmara Bölgesi'nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi
Marmara Bölgesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:
"Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 6 Kasım 2021 tarihi saat 21.00 ile 07 Kasım 2021 tarihi 09.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
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