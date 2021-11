https://tr.sputniknews.com/20211107/saglik-bakani-koca-23-29-ekim-arasi-100-bin-kiside-kovid-19-vaka-haritasini-acikladi-1050563546.html

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı İstanbul'da 293,02... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T17:35+0300

2021-11-07T17:35+0300

2021-11-07T18:51+0300

koronavirüs

son dakika

fahrettin koca

koronavirüs

hafta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050241976_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a580dcda4dd2152aab674668dcffeaa2.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.İllere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika, fahrettin koca, koronavirüs, hafta