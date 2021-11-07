https://tr.sputniknews.com/20211107/sariyerde-yolcu-minibusu-kaza-yapti-12-yarali-1050558910.html

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:04+0300

2021-11-07T14:04+0300

2021-11-07T14:04+0300

türkiye

istanbul

sarıyer

kaza

itfaiye

ambulans

yaralı

minibüs

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İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211104/9-yolcu-alan-taksi-kaza-yapti-ikisi-agir-10-kisi-yaralandi-1050466751.html

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istanbul

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istanbul, sarıyer, kaza, itfaiye, ambulans, yaralı, minibüs