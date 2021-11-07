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https://tr.sputniknews.com/20211107/sariyerde-yolcu-minibusu-kaza-yapti-12-yarali-1050558910.html
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T14:04+0300
2021-11-07T14:04+0300
2021-11-07T14:04+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
kaza
itfaiye
ambulans
yaralı
minibüs
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İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/9-yolcu-alan-taksi-kaza-yapti-ikisi-agir-10-kisi-yaralandi-1050466751.html
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istanbul, sarıyer, kaza, itfaiye, ambulans, yaralı, minibüs
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.
İddialara göre
yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.