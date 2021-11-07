https://tr.sputniknews.com/20211107/selcuk-bayraktar-sehitlerimiz-tarih-boyu-kimsenin-boyunduruguna-girmemis-aziz-milletin-gozbebegidir-1050565812.html

Selçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir

Selçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T20:20+0300

2021-11-07T20:20+0300

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türkiye

şehit

selçuk bayraktar

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lütfü türkkan

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Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti."Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da."

https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-akar-sehit-ailelerimize-ve-gazilerimize-saygili-davranmak-boynumuzun-borcudur-1050563262.html

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