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https://tr.sputniknews.com/20211107/selcuk-bayraktar-sehitlerimiz-tarih-boyu-kimsenin-boyunduruguna-girmemis-aziz-milletin-gozbebegidir-1050565812.html
Selçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir
Selçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T20:20+0300
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şehit
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Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti."Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da."
https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-akar-sehit-ailelerimize-ve-gazilerimize-saygili-davranmak-boynumuzun-borcudur-1050563262.html
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şehit, selçuk bayraktar, twitter , lütfü türkkan

Selçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir

20:20 07.11.2021 (güncellendi: 20:24 07.11.2021)
© AASelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir" dedi.
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti.
"Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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