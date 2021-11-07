https://tr.sputniknews.com/20211107/sermiyan-midyat-filmini-cekmeyen-yapim-sirketine-300-bin-liralik-dava-acti-1050551126.html

Sermiyan Midyat, filmini çekmeyen yapım şirketine 300 bin liralık dava açtı

Sermiyan Midyat, filmini çekmeyen yapım şirketine 300 bin liralık dava açtı

Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, ‘Cellabi’ adlı filmde başrol oynamak için anlaştığı yapım şirketine, film çekilmeyince mağdur olduğu iddiasıyla... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T02:17+0300

2021-11-07T02:17+0300

2021-11-07T02:17+0300

yaşam

sermiyan midyat

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Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle iki yıl önce anlaşmıştı. Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açtı.Midyat’ın avukatı Baver Karakaş tarafından mahkeme sunulan dilekçede, Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı öne sürüldü. Film çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat’a mesaj attığının anlatıldığı dilekçede, mesajları gören Sermiyan Midyat’ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarıldı. “100 bin lira manevi tazminat ile 200 bin lira cezai şart bedelinin tahsilini talep ediyoruz”Mahkemeye sunulan dilekçede, “Söz konu filmle ilgili çekim yapılamamıştır. Sermiyan Midyat da filme davet edilmemiştir. Müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunmayan davalı yapım şirketi, Mersin bölgesinde de film seti oluşturmamıştır. Müvekkilim, film için yaklaşık bir ay Mersin bölgesinde beklemeye devam etmiştir. Müvekkil, filmin tanıtımıyla ilgili görüntü ve haberlere basında yer vermiştir. Filmin çekilmemesi, müvekkilin onuruna, saygınlığına ve ticari itibarına zarar vermiştir. Müvekkilin maddi ve manevi zararının karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminat ile 200 bin lira cezai şart bedelinin davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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sermiyan midyat