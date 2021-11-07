https://tr.sputniknews.com/20211107/soygu-karadenize-giren-yabanci-gemiler-kiyilarimizin-korunma-duzeyini-denetlemeye-calisiyor-1050561388.html
Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:03+0300
2021-11-07T16:03+0300
2021-11-07T16:03+0300
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sergey şoygu
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gemi
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, "Biliyorsunuz, Karadeniz'e bölge dışı bir ülkenin gemisi girdiğini, güvertesinde uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah bulunduğunu gördüğümüzde, onun turistik gezinti yapmak için gelmediğini anlıyoruz. Doğal olarak, onu takibe alıyoruz, ona eşlik ediyoruz ve kısa süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi, her an provokasyonlar olabileceğini anlıyoruz ve elbette bu tür şeylere izin vermememiz gerekiyor" dedi.Şoygu, "Daha açık konuşmam gerekirse, elbette bu, bizi denetlemeye, ne kadar hazır olduğumuzu görmeye, Karadeniz kıyısındaki, ülkemizin güneyindeki tüm sistemin ne kadar iyi inşa edildiğini kontrol etmeye yönelik sürekli bir girişim" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin bu denetimlerde yalnız olmadığını kaydeden Şoygu, bu gemilerin Rusya'nın komşularıyla, Gürcistan filosuyla ve Ukrayna filosuyla tatbikatlar yapacağının altını çizdi.Şoygu, Rusya'nın da bölgede tatbikatlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurguladı.Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.'Rusya ordusundaki tüm komutanlar Suriye'de muharebe deneyimi edindi'Bu arada Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerindeki komutanların Suriye'de muharebe deneyimi edindiğini ifade etti.Rusya ordusunun bu sayede çok yüksek bir askeri ruha sahip olduğunu anlatan Şoygu, "Pilotlarımızın yüzde 90'ından fazlası da muharebe deneyimine sahip. Bazıları 100, bazıları 400 sorti gerçekleştirdi. Elbette bu, artık tamamen farklı bir ordu" diye konuştu.
rusya
suriye
karadeniz
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abd, rusya, suriye, nato, sergey şoygu, karadeniz, gemi
Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin Rusya'nın Karadeniz ve güney kıyılarının korunma düzeyini denetlemeye çalıştığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, "Biliyorsunuz, Karadeniz'e bölge dışı bir ülkenin gemisi girdiğini, güvertesinde uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah bulunduğunu gördüğümüzde, onun turistik gezinti yapmak için gelmediğini anlıyoruz. Doğal olarak, onu takibe alıyoruz, ona eşlik ediyoruz ve kısa süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi, her an provokasyonlar olabileceğini anlıyoruz ve elbette bu tür şeylere izin vermememiz gerekiyor" dedi.
Şoygu, "Daha açık konuşmam gerekirse, elbette bu, bizi denetlemeye, ne kadar hazır olduğumuzu görmeye, Karadeniz kıyısındaki, ülkemizin güneyindeki tüm sistemin ne kadar iyi inşa edildiğini kontrol etmeye yönelik sürekli bir girişim" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin bu denetimlerde yalnız olmadığını kaydeden Şoygu, bu gemilerin Rusya'nın komşularıyla, Gürcistan filosuyla ve Ukrayna filosuyla tatbikatlar yapacağının altını çizdi.
Şoygu, Rusya'nın da bölgede tatbikatlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.
'Rusya ordusundaki tüm komutanlar Suriye'de muharebe deneyimi edindi'
Bu arada Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerindeki komutanların Suriye'de muharebe deneyimi edindiğini ifade etti.
Rusya ordusunun bu sayede çok yüksek bir askeri ruha sahip olduğunu anlatan Şoygu, "Pilotlarımızın yüzde 90'ından fazlası da muharebe deneyimine sahip. Bazıları 100, bazıları 400 sorti gerçekleştirdi. Elbette bu, artık tamamen farklı bir ordu" diye konuştu.