Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211107/soygu-karadenize-giren-yabanci-gemiler-kiyilarimizin-korunma-duzeyini-denetlemeye-calisiyor-1050561388.html
Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:03+0300
2021-11-07T16:03+0300
dünya
abd
rusya
suriye
nato
sergey şoygu
karadeniz
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044262573_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_f64328315327144f5e44add6f29dadbf.jpg
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, "Biliyorsunuz, Karadeniz'e bölge dışı bir ülkenin gemisi girdiğini, güvertesinde uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah bulunduğunu gördüğümüzde, onun turistik gezinti yapmak için gelmediğini anlıyoruz. Doğal olarak, onu takibe alıyoruz, ona eşlik ediyoruz ve kısa süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi, her an provokasyonlar olabileceğini anlıyoruz ve elbette bu tür şeylere izin vermememiz gerekiyor" dedi.Şoygu, "Daha açık konuşmam gerekirse, elbette bu, bizi denetlemeye, ne kadar hazır olduğumuzu görmeye, Karadeniz kıyısındaki, ülkemizin güneyindeki tüm sistemin ne kadar iyi inşa edildiğini kontrol etmeye yönelik sürekli bir girişim" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin bu denetimlerde yalnız olmadığını kaydeden Şoygu, bu gemilerin Rusya'nın komşularıyla, Gürcistan filosuyla ve Ukrayna filosuyla tatbikatlar yapacağının altını çizdi.Şoygu, Rusya'nın da bölgede tatbikatlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurguladı.Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.'Rusya ordusundaki tüm komutanlar Suriye'de muharebe deneyimi edindi'Bu arada Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerindeki komutanların Suriye'de muharebe deneyimi edindiğini ifade etti.Rusya ordusunun bu sayede çok yüksek bir askeri ruha sahip olduğunu anlatan Şoygu, "Pilotlarımızın yüzde 90'ından fazlası da muharebe deneyimine sahip. Bazıları 100, bazıları 400 sorti gerçekleştirdi. Elbette bu, artık tamamen farklı bir ordu" diye konuştu.
rusya
suriye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044262573_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_b5ad9f814e3e0442d6bde275ade073e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, suriye, nato, sergey şoygu, karadeniz, gemi

Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor

16:03 07.11.2021
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin Rusya'nın Karadeniz ve güney kıyılarının korunma düzeyini denetlemeye çalıştığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, "Biliyorsunuz, Karadeniz'e bölge dışı bir ülkenin gemisi girdiğini, güvertesinde uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah bulunduğunu gördüğümüzde, onun turistik gezinti yapmak için gelmediğini anlıyoruz. Doğal olarak, onu takibe alıyoruz, ona eşlik ediyoruz ve kısa süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi, her an provokasyonlar olabileceğini anlıyoruz ve elbette bu tür şeylere izin vermememiz gerekiyor" dedi.
Şoygu, "Daha açık konuşmam gerekirse, elbette bu, bizi denetlemeye, ne kadar hazır olduğumuzu görmeye, Karadeniz kıyısındaki, ülkemizin güneyindeki tüm sistemin ne kadar iyi inşa edildiğini kontrol etmeye yönelik sürekli bir girişim" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin bu denetimlerde yalnız olmadığını kaydeden Şoygu, bu gemilerin Rusya'nın komşularıyla, Gürcistan filosuyla ve Ukrayna filosuyla tatbikatlar yapacağının altını çizdi.
Şoygu, Rusya'nın da bölgede tatbikatlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.

'Rusya ordusundaki tüm komutanlar Suriye'de muharebe deneyimi edindi'

Bu arada Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerindeki komutanların Suriye'de muharebe deneyimi edindiğini ifade etti.
Rusya ordusunun bu sayede çok yüksek bir askeri ruha sahip olduğunu anlatan Şoygu, "Pilotlarımızın yüzde 90'ından fazlası da muharebe deneyimine sahip. Bazıları 100, bazıları 400 sorti gerçekleştirdi. Elbette bu, artık tamamen farklı bir ordu" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:13Zaharova: Donbass'ta sadece AGİT gözlemcileri İHA kullanabilir
17:07Zeytinyağının ihracat fiyatı dolar bazında yüzde 26 arttı
16:49Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek
16:42Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı
16:39AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak bir rakam olacak
16:30Yeni Şafak yazarı: Erkek, karısının çalışmasına izin vermeyebilir
16:27Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden tepki
16:23Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş
16:18Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum
16:14Eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Mehmet Eymür’ün lafları belirli bir amaç taşıyor
16:06Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
16:03Şoygu: Karadeniz'e giren yabancı gemiler, kıyılarımızın korunma düzeyini denetlemeye çalışıyor
16:00İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, metro inşaatı için verilen 7.95 milyon euro ödemeyi iade etti
15:58Rus elçi: Rusya, bu ay Afganistan'a büyük bir insani yardım paketi gönderecek
15:53Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da finale yükseldi
15:44Kafenin önünden çaldılar: ‘Çiçek çalan insan kötü olmaz’
15:33Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız
15:30İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR’ı yağmalandı
15:20Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek
15:17Bakan Akar’dan İran sınırında inceleme