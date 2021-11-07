Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211107/turkiye-irak-basbakani-kaziminin-konutuna-yapilan-saldiriyi-kinadi-1050557586.html
Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
Türkiye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T12:53+0300
2021-11-07T12:53+0300
dünya
irak
türkiye
saldırı
kınama
siha
silahlı iha (siha)
mustafa kazımi
mustafa el-kazımi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtilerek, "Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kaziminin-evine-siha-saldirisi-1050551537.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, türkiye, saldırı, kınama, siha, silahlı iha (siha), mustafa kazımi, mustafa el-kazımi

Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

12:53 07.11.2021
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtilerek, "Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.
Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
DÜNYA
Irak Başbakanı Kazımi'nin evine SİHA saldırısı
03:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:20TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
13:19Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum
13:09Ceza kesilen motosikletli: ‘Duran yayaya ‘buyurun geçin’ diyemem ki’
13:06Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı suları tükeniyor
12:53Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
12:49Sinovac Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşı geliştiriyor
12:48KOBİ kredileri 940 milyar liraya yaklaştı
12:40TOGG’un test süreçleri başladı
12:40Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandemi pek bitecekmiş gibi görünmüyor
12:3243. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı
12:29Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ilacı Türkiye’de de deneniyor
12:24Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar
12:18Zaharova: Rusya ve ABD, tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrar görüşmelerini sürdürüyor
12:13Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
12:00İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak
11:58Çoban giysisi aba ‘sosyetenin gözdesi’: Takımı 150 liraya satılıyor
11:35Karaborsaya düştü: ‘Ciğer eskiden garibanındı şimdi zenginin yemeği oldu’
11:23Bilgisayar başında çok vakit geçirip şans oyunu oynamak boşanma sebebi
11:13Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid-19 geçirenler, klinik tabloya göre aşı olmalı
11:09Elon Musk: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?