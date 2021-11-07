https://tr.sputniknews.com/20211107/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-yeni-zammi-duyurdu-onumuzdeki-gunlerde-yeni-zam-kapida-1050559164.html

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı. Aybaş, daha büyük zammın kapıda olduğunu... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:28+0300

2021-11-07T14:28+0300

2021-11-07T14:28+0300

türkiye

alkol

içki

zam

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye zam geldiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aybaş, birçok ürüne zam yapıldığına dair fiyat listesini paylaştı. Aybaş, ilerleyen günlerde daha büyük zamların gelebileceğini ifade etti.Aybaş, paylaşımında şunları söyledi:

türkiye

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alkol, içki, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş