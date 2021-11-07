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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı. Aybaş, daha büyük zammın kapıda olduğunu... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T14:28+0300
2021-11-07T14:28+0300
2021-11-07T14:28+0300
türkiye
alkol
içki
zam
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye zam geldiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aybaş, birçok ürüne zam yapıldığına dair fiyat listesini paylaştı. Aybaş, ilerleyen günlerde daha büyük zamların gelebileceğini ifade etti.Aybaş, paylaşımında şunları söyledi:
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alkol, içki, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı. Aybaş, daha büyük zammın kapıda olduğunu belirtti.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye zam geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aybaş, birçok ürüne zam yapıldığına dair fiyat listesini paylaştı. Aybaş, ilerleyen günlerde daha büyük zamların gelebileceğini ifade etti.
Aybaş, paylaşımında şunları söyledi:
"Zamlar hayırlı olsun. Yeni Rakı hariç çoğu ürünlere kur farkı zam geçişi oldu. Önümüzdeki günlerde daha büyük ÖTV zammı kapıda."