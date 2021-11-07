https://tr.sputniknews.com/20211107/turkiyede-25-bin-304-yeni-vaka-tespit-edildi-200-kisi-hayatini-kaybetti-1050565203.html

Türkiye'de 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T19:18+0300

2021-11-07T19:18+0300

2021-11-07T19:27+0300

son dakika

sağlık bakanı

koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

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Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre 25 bin 304 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu şu ifadelerle paylaştı:"Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması."

https://tr.sputniknews.com/20211107/saglik-bakani-koca-23-29-ekim-arasi-100-bin-kiside-kovid-19-vaka-haritasini-acikladi-1050563546.html

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son dakika, sağlık bakanı, koronavirüs, vaka sayısı