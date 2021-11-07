Türkiye'de 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybetti

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre 25 bin 304 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu şu ifadelerle paylaştı:"Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması."
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.
Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre 25 bin 304 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 200 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu şu ifadelerle paylaştı:
"Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması."
Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması. pic.twitter.com/KSGWZitvXg