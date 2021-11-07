'Üniversitelilerin hayali kripto oldu': Burs ve harçlıklarını kripto paraya yatırıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencilerin de merceği altına girdi. Çok sayıda öğrenci kredilerini hatta ailelerinden gelen harçlıkları kripto paraya yatırırken, bu yolla kısa yoldan çok para kazanacaklarına inanıyor. Haber Global muhabiri Gülnur Saydam ve kameraman Varol Biçer'in haberine göre, ailesinin gönderdiği harçlığı kripto paralara yatırdığını söyleyen bazı öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:Haberde, kripto paralar üzerinden zengin olma yaşının 15 yaşa kadar düştüğünü ortaya koyan bir araştırma hatırlatıldı.
Kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencileri de etkisi altına aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencilerin de merceği altına girdi. Çok sayıda öğrenci kredilerini hatta ailelerinden gelen harçlıkları kripto paraya yatırırken, bu yolla kısa yoldan çok para kazanacaklarına inanıyor.
Haber Global muhabiri Gülnur Saydam ve kameraman Varol Biçer'in haberine göre, ailesinin gönderdiği harçlığı kripto paralara yatırdığını söyleyen bazı öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:
Burs ve aileden gelen miktarın bir kısmını biriktirerek oraya yatırmak mantıklı bence.
Babamdan gelen paranın yarısını kriptoya, yarısını kısarak bir yerlere yatırıyorum.
2 bin lira karşılığında kriptom var. Bir şekilde hallettim, öğrenciyiz. Oradan buradan, hallettim.
Haberde, kripto paralar üzerinden zengin olma yaşının 15 yaşa kadar düştüğünü ortaya koyan bir araştırma hatırlatıldı.