https://tr.sputniknews.com/20211107/universitelilerin-hayali-kripto-oldu-burs-ve-harcliklarini-kripto-paraya-yatiriyorlar-1050549733.html

'Üniversitelilerin hayali kripto oldu': Burs ve harçlıklarını kripto paraya yatırıyorlar

'Üniversitelilerin hayali kripto oldu': Burs ve harçlıklarını kripto paraya yatırıyorlar

Kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencileri de etkisi altına aldı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T00:02+0300

2021-11-07T00:02+0300

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ekonomi

türkiye

öğrenci

kripto para

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Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto paralar üzerinden zengin olma hayali öğrencilerin de merceği altına girdi. Çok sayıda öğrenci kredilerini hatta ailelerinden gelen harçlıkları kripto paraya yatırırken, bu yolla kısa yoldan çok para kazanacaklarına inanıyor. Haber Global muhabiri Gülnur Saydam ve kameraman Varol Biçer'in haberine göre, ailesinin gönderdiği harçlığı kripto paralara yatırdığını söyleyen bazı öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:Haberde, kripto paralar üzerinden zengin olma yaşının 15 yaşa kadar düştüğünü ortaya koyan bir araştırma hatırlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, öğrenci, kripto para