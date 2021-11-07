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İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
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https://tr.sputniknews.com/20211107/vali-yerlikayadan-sis-paylasimi-1050555390.html
Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T11:01+0300
2021-11-07T11:01+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
ali yerlikaya
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sis
vali
twitter
paylaşım
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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.
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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ali yerlikaya, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sis, vali, twitter , paylaşım

Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

11:01 07.11.2021
© DHAVali Yerlikaya'dan sis paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.
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