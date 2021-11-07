https://tr.sputniknews.com/20211107/vali-yerlikayadan-sis-paylasimi-1050555390.html

Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-07T11:01+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

ali yerlikaya

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sis

vali

twitter

paylaşım

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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ali yerlikaya, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sis, vali, twitter , paylaşım