https://tr.sputniknews.com/20211107/vitor-pereira-herkes-puan-kaybedecek--1050567879.html

Vitor Pereira: Benim hedefim hala bu ligi kazanmak

Vitor Pereira: Benim hedefim hala bu ligi kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T22:42+0300

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spor

fenerbahçe

vitor pereira

teknik direktör

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Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mutlaka 3 puan almaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, “Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisin yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var" diye konuştu. Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı. 'Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatı olacak'Müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz" şeklinde görüş belirtti. Şampiyon olacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

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fenerbahçe, vitor pereira, teknik direktör