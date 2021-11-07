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https://tr.sputniknews.com/20211107/vodafone-43-istanbul-maratonu-dolayisiyla-15-temmuz-sehitler-koprusu-trafige-kapatildi-1050552028.html
Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T04:38+0300
2021-11-07T04:38+0300
2021-11-07T04:38+0300
türkiye
vodafone istanbul maratonu
15 temmuz şehitler köprüsü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu.Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
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vodafone istanbul maratonu, 15 temmuz şehitler köprüsü
Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.
Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu.
Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.
Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.