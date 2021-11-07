https://tr.sputniknews.com/20211107/yazar-polat-osmanliyi-yagmalamamis-olsalardi-batinin-muzeleri-bu-kadar-gorkemli-olabilir-miydi-1050579216.html

Yazar Polat: Osmanlı'yı yağmalamamış olsalardı, batının müzeleri bu kadar görkemli olabilir miydi?

Yazar Polat: Osmanlı'yı yağmalamamış olsalardı, batının müzeleri bu kadar görkemli olabilir miydi?

Yazar Polat, “Louvre Müzesi’nin yarısı Mısır’dan çalınan eserlerle doludur. Aynı şekilde vaktiyle Osmanlı’nın eserlerini bu kadar yağmalamamış olsalardı başta... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T23:18+0300

2021-11-07T23:18+0300

2021-11-08T12:19+0300

gündem dişi

mimar sinan

radyo

osmanlı devleti

louvre müzesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050579190_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7697f2a7fe15d706bb172df30a1b97aa.jpg

Yazar Polat: Osmanlı'yı yağmalamamış olsalardı batının müzeleri bu kadar görkemli olabilir miydi? Yazar Polat: Osmanlı'yı yağmalamamış olsalardı batının müzeleri bu kadar görkemli olabilir miydi?

Tarihten ilham alan romanlarıyla tanınan tarihçi ve yazar Sultan Polat, ‘Altın Kubbenin Esrarı’ isimli son romanı ile Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.Polat, “Mimar Sinan’ın hayatında çok büyük kırılmalar var. Bu dönüm noktalarından en önemlisi Yeniçeri Ocağı'ndan, Hassa Mimarlar Ocağı’na geçmesiydi. Mimarlık, teknik kadar sanat ve estetikte yoğunlaşmayı gerektiren bir alandır. Ama savaş, insanın ruhunu nasırlaştıracak ve hassasiyetini kaybetmesine neden olacak bir alandır… Sinan’ın hayatındaki kırılmaları da son kitabımda çok sık kullanmak istedim” dedi.‘Bir Fatih fetheder İstanbul’u bir de Mimar Sinan’“Mimar Sinan, Türk milletine mensup Hristiyan olarak devşiriliyor” diyen Polat, şunları söyledi:‘Louvre Müzesi’nin yarısı Mısır’dan çalınan eserlerle doludur’Polat, şöyle devam etti:Sultan Polat Altın Kubbenin Esrarı’nda bu kez Mimar Sinan çağına geniş bir pencere açıyor. Ve okuru o pencereden Sinan’ın ‘Yoluna’ tanık olmaya çağırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20190611/leonardo-da-vincinin-salvator-mundi-tablosu-prens-selmanin-yatinda-bulundu-1039316879.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

mimar sinan, radyo, osmanlı devleti, louvre müzesi