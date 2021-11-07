https://tr.sputniknews.com/20211107/yeni-safak-yazari-erkek-karisinin-calismasina-izin-vermeyebilir-1050562337.html

Yeni Şafak yazarı: Erkek, karısının çalışmasına izin vermeyebilir

Yeni Şafak yazarı: Erkek, karısının çalışmasına izin vermeyebilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Beşer, "Kadının maaşı kimindir?" sorusuna, "Erkek, kendi görevlerini yerine getiriyor olduktan sonra karısının, bugünkü... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T16:30+0300

2021-11-07T16:30+0300

2021-11-07T16:30+0300

türkiye

islam

yeni şafak

maaş

kadın

yazar

erkek

yanıt

faruk beşer

iş

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Beşer, "Kadının maaşı kimindir?" sorusuna, "İslam fıkhına göre erkek, kendi görevlerini yerine getiriyor olduktan sonra karısının, bugünkü anlamda çalışan olmasına izin vermeyebilir. Ama izin verirse karısının aldığı maaşa da el koyamaz, onu kendisinin bilemez. Haram yollara harcamadıktan sonra, -ki bunu erkek de yapamaz-, kadın maaşını dilediği gibi kullanır. Ticaret yapıyorsa kazandığı yine kendinin olur" sözleriyle cevap verdi.Beşer, yazısında, "Ancak giderlerin fazlalığı sebebiyle erkek evini geçindirmekte zorlanıyorsa kadın bu hakka istinaden ‘Ben evin giderlerine karışmıyorum’ diyebilir mi? Çünkü işin sevgiyle ilgili yönü ve ahlaki boyutu da var. Bu raddeye gelen bir karı koca ilişkisi aileyi ayakta tutabilir mi? Karı-koca aslında birleşmiş ve yekvücut olmuş çiftlerdir, böyle olması gerekir. Bunun tutkalı da sevgi ve saygıdır. Tam karı-koca olmuş eşler hiçbir zaman birbirine maaşla meydan okumazlar. Mesele bu raddeye geldikten sonra bunu düzeltmek zordur ve dediğimiz gibi ailenin yıkılmasına kadar gider" ifadelerini kullandı.

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islam, yeni şafak, maaş, kadın, yazar, erkek, yanıt, faruk beşer, iş