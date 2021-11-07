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Yolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üç bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T23:18+0300
2021-11-07T23:20+0300
yaşam
ankara
uyuşturucu
bavul
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Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmındaki bavullara tepki göstermesi üzerine yapılan incelemede, üç ayrı bavul içerisinde 30,6 kilogram marihuana ile 5,4 kilogram toz esrar ele geçirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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ankara, uyuşturucu, bavul

Yolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi

23:18 07.11.2021 (güncellendi: 23:20 07.11.2021)
© İHAuyuşturucu
uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA
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Ankara'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üç bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmındaki bavullara tepki göstermesi üzerine yapılan incelemede, üç ayrı bavul içerisinde 30,6 kilogram marihuana ile 5,4 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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