https://tr.sputniknews.com/20211107/zaharova-donbassta-sadece-agit-gozlemcileri-iha-kullanabilir-1050563128.html

Zaharova: Donbass'ta sadece AGİT gözlemcileri İHA kullanabilir

Zaharova: Donbass'ta sadece AGİT gözlemcileri İHA kullanabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'taki çatışma bölgesinde sadece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin İHA... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T17:13+0300

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2021-11-07T17:13+0300

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ukrayna

mariya zaharova

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Ukrayna ordusunun Donbass'ta İHA'larla saldırı düzenlediği bölgede AGİT temsilcilerinin bulunduğunun ortaya çıkması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, "AGİT gözlemcilerinin Ukrayna ordusunun İHA'larının saldırı bölgesinde olduğu anlaşıldı. AGİT misyonunun açıklamasında, patlamanın devriye ekibinin 20-30 metre uzağında yaşandığı belirtiliyor. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, sadece AGİT temsilcileri Donbass'taki çatışma bölgesinde İHA kullanma hakkına sahip" dedi.Kiev'in Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğinin altını çizen Zaharova, "Normandiya formatındaki görüşmelerin yapılmasını destekleyen Paris ve Berlin, daha önce varılan anlaşmaları, en önemlisi de Ukrayna halkının barışçıl yaşam umutlarını öldüren Kiev rejiminin dizginlenmeyen davranışlarını fark etmiyormuş gibi artık davranamaz" ifadelerini kullandı.

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rusya, donbass, ukrayna, mariya zaharova, iha, agit