https://tr.sputniknews.com/20211107/zeytinyaginin-ihracat-fiyati-dolar-bazinda-yuzde-26-artti-1050563000.html

Zeytinyağının ihracat fiyatı dolar bazında yüzde 26 arttı

Zeytinyağının ihracat fiyatı dolar bazında yüzde 26 arttı

Türkiye’nin zeytinyağı ihracat fiyatı 2020 - 2021 sezonunda dolar bazında yüzde 26 arttı. Söz konusu artışla 2019 - 2020 sezonunda 2 bin 429 dolar olan... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T17:07+0300

2021-11-07T17:07+0300

2021-11-07T17:07+0300

ekonomi

türkiye

dolar

zeytinyağı

ege ihracatçı birlikleri

ihracat

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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 1 Kasım 2020 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 44 bin 22 ton zeytinyağı ihracatı karşılığı 134 milyon 879 bin dolar döviz geliri elde etti. Zeytinyağı ihracatı 2019 - 2020 sezonunda 45 bin 389 ton karşılığı 110 milyon 238 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının son 20 yılda iki kat artarak 90 milyondan 180 milyona yükseldiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:İran’a ihracat yüzde 957 arttı30 Eylül 2021 tarihinde sona eren sofralık zeytin sezonunda, Türkiye 150 milyon 142 bin dolarlık sofralık zeytin ihracatına imza atmıştı. Türkiye’nin 2020- 2021 sezonundaki 8 milyon 834 bin dolarlık prina yağı ihracatı da eklendiğinde Türk zeytincilik sektörünün toplam ihracatı 293 milyon 855 bin dolara ulaştı.Türkiye, 2020 - 2021 sezonunda 130 ülkeye zeytinyağı ihraç ederken, ABD’den sonra en çok ihracat yapılan ülke 20 milyon 641 bin dolarla İspanya, 11 milyon 784 bin dolarla Japonya oldu. Zeytinyağı ihracatında en dikkat çekici artış ise İran’a gerçekleşti. İran’a 2019- 2020 sezonunda 478 bin dolar olan zeytinyağı ihracatımız 2020 - 2021 sezonunda yüzde 957’lik artışla 5 milyon 50 bin dolara çıktı.

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türkiye, dolar, zeytinyağı, ege ihracatçı birlikleri, ihracat