Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı

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10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a gönderdi.