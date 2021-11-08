Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014’te ziyarete açıldı.
Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014’te ziyarete açıldı.
Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak.
Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Zorluoğlı, köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyurdu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Zorluoğlı, köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyurdu.
Trabzon’un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı.
Trabzon’un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı.
15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelenMustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina,1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi.
15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelenMustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina,1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi.
10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a gönderdi.
10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a gönderdi.