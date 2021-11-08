Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211108/1050593134.html
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı
Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nün, 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen dış cephe sıvaları... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T17:40+0300
2021-11-08T17:40+0300
multimedya
mustafa kemal atatürk
trabzon
restorasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050593128_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ac989fbc6249669022f781fa9d6f3213.jpg
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050593128_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_8318feba63e970b784d5c017594ce07e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, mustafa kemal atatürk, trabzon, restorasyon

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı

17:40 08.11.2021
Abone ol
Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nün, 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı.
© DHA

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014’te ziyarete açıldı.

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014’te ziyarete açıldı. - Sputnik Türkiye
1/8
© DHA

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014’te ziyarete açıldı.

© DHA

Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak.

Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak. - Sputnik Türkiye
2/8
© DHA

Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak.

© DHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Zorluoğlı, köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Zorluoğlı, köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye
3/8
© DHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Zorluoğlı, köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyurdu.

© DHA

Trabzon’un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı.

Trabzon’un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. - Sputnik Türkiye
4/8
© DHA

Trabzon’un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı.

© DHA

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelenMustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina,1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi.

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelenMustafa Kemal Atatürk&#x27;ü ağırlayan tarihi bina,1930&#x27;da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk&#x27;e temlik edildi. - Sputnik Türkiye
5/8
© DHA

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelenMustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina,1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi.

© DHA

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a gönderdi.

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon&#x27;a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan&#x27;a gönderdi. - Sputnik Türkiye
6/8
© DHA

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a gönderdi.

© DHA
Atatürk Köşkü, Trabzon - Sputnik Türkiye
7/8
© DHA
© DHA
Atatürk Köşkü, Trabzon - Sputnik Türkiye
8/8
© DHA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:03Amy Winehouse'un yüzlerce eşyası satıldı: Geliri bağımlılık sorunu olan gençlere gidecek
19:03Geleceğimizi belirleyecek iklim zirvesinde en fazla delegeyle en büyük katılım fosil yakıt sanayinin
18:57Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak
18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı
18:47Rusya'dan Polonya'ya 'göçmen' hatırlatması: Irak'ın dağılmasında aktif olarak yer aldınız
18:43Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
18:34İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
18:27Yerli turiste yüzde 5-60 oranında zam bekleniyor
18:26HDP’den, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi için kanun teklifi
18:12CHP'li Öztrak'tan 'Türkkan' açıklaması: 'Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık'
18:09Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım
18:01Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak
17:514 bin lira harcadı: Evinde kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı
17:42Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş
17:40Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyona 7 yıl dayandı
17:08Nikaragua devlet başkanlığı seçimlerinde Ortega önde: AB'den yaptırım tehdidi
17:01İzmir Tabip Odası Başkanı: Şu anda uzamış bir 4'üncü pikin içindeyiz
16:55Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı
16:38Aydın'da çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağı doğdu
16:36Trump: Bagram'ı Çin devralacak