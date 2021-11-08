https://tr.sputniknews.com/20211108/6-hafta-calisan-garson-1-cent-ucret-aldi-musterilere-tiktoktan-bahsis-verin-cagrisi-yapti-1050586077.html
6 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
6 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
ABD'de bir kadın garson, 6 hafta boyunca çalıştığı restorandan 1 cent ücret aldı. Durum video paylaşım platformu TikTok'ta gündem oldu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:22+0300
2021-11-08T14:22+0300
2021-11-08T14:22+0300
yaşam
abd
tennessee
ücret
bahşiş
garson
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bir kadın garson, 6 hafta yaptığı mesainin karşılığında işverenden 1 cent ücret aldı.'lvndsmac' adlı TikTok hesabı üzerinden paylaşımda bulunan kadın, kazandığı maaş bordrosunun görüntülerini paylaştı.ABD'de hizmet sektöründe çalışanların aldığı ücretlerin oldukça düşük olduğu biliniyor.Bahşiş alan çalışanlar için asgari ücret, saatte yalnızca 2.13 dolar. Ancak üstüne bir de vergilendirmelerle alınan ücretlerde önemli düşüşler görülüyor.Kadın, TikTok'ta paylaştığı videoya, "Bu bir hizmet sektörü çalışanının yaşamı, 6 haftalık 'ödeme'... Siz hizmet sunanlara bahşiş verin!" notunu düştü.Bu süre zarfında Liny'nin kaç saat çalıştığı ya da ne kadar bahşiş aldığı belli değil ancak insanlar, bu denli az bir ücretin ödenmesini şaşkınlıkla karşıladı.Video, platformda milyonlarca izlenme aldı.Bununla beraber bazı kullanıcılar, kadın destek mesajı iletirken bazıları da bahşiş vermeye çağırması nedeniyle kadını eleştirdi.Bir kullanıcı, "Faturalarınızı ödemek benim işim değil. Kendi ödemelerim var" derken, bir diğer kullanıcı da "Müşterileri değil, çalıştığınız işletmeleri suçlayın" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/ingiliz-cay-sirketi-ise-alim-yapacak-gunde-300e-kadar-farkli-caylari-tadabilecek-tiryaki-ariyoruz-1050472320.html
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abd, tennessee, ücret, bahşiş, garson
6 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
ABD'de bir kadın garson, 6 hafta boyunca çalıştığı restorandan 1 cent ücret aldı. Durum video paylaşım platformu TikTok'ta gündem oldu.
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bir kadın garson, 6 hafta yaptığı mesainin karşılığında işverenden 1 cent ücret aldı.
'lvndsmac' adlı TikTok hesabı üzerinden paylaşımda bulunan kadın, kazandığı maaş bordrosunun görüntülerini paylaştı.
ABD'de hizmet sektöründe çalışanların aldığı ücretlerin oldukça düşük olduğu biliniyor.
Bahşiş alan çalışanlar için asgari ücret, saatte yalnızca 2.13 dolar. Ancak üstüne bir de vergilendirmelerle alınan ücretlerde önemli düşüşler görülüyor.
Kadın, TikTok'ta paylaştığı videoya, "Bu bir hizmet sektörü çalışanının yaşamı, 6 haftalık 'ödeme'... Siz hizmet sunanlara bahşiş verin!" notunu düştü.
Bu süre zarfında Liny'nin kaç saat çalıştığı ya da ne kadar bahşiş aldığı belli değil ancak insanlar, bu denli az bir ücretin ödenmesini şaşkınlıkla karşıladı.
Video, platformda milyonlarca izlenme aldı.
Bununla beraber bazı kullanıcılar, kadın destek mesajı iletirken bazıları da bahşiş vermeye çağırması nedeniyle kadını eleştirdi.
Bir kullanıcı, "Faturalarınızı ödemek benim işim değil. Kendi ödemelerim var" derken, bir diğer kullanıcı da "Müşterileri değil, çalıştığınız işletmeleri suçlayın" ifadesini kullandı.