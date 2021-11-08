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60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 60 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:08+0300
2021-11-08T19:08+0300
türkiye
manisa
hastane
okul
öğrenci
zehirlenme
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Manisa Turgutlu'da, Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.Başka okuldan da 5 öğrenci hastaneye kaldırıldıManisa'nın Turgutlu ilçesindeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından bir başka okuldan da benzer bir haber geldi. Yıldırım Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci yedikleri çiğ köfte ve tavuk dönerden sonra rahatsızlandı. Öğrencilere ilk müdahale okulda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/afyonkarahisarda-9-ortaokul-ogrencisi-zehirlendi-1049841488.html
https://tr.sputniknews.com/20211005/ikitellide-asitle-siyanur-karismasi-nedeniyle-11-isci-zehirlendi-1049524571.html
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manisa, hastane, okul, öğrenci, zehirlenme

60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

19:08 08.11.2021
© İHA60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 60 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Manisa Turgutlu'da, Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı.
Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi.
Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.
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Başka okuldan da 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından bir başka okuldan da benzer bir haber geldi.
Yıldırım Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci yedikleri çiğ köfte ve tavuk dönerden sonra rahatsızlandı.
Öğrencilere ilk müdahale okulda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye olduğu bildirildi.
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