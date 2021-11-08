https://tr.sputniknews.com/20211108/abd-kovid-19-nedeniyle-uygulanan-seyahat-yasagini-kaldirdi--1050574127.html

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:26+0300

2021-11-08T09:26+0300

2021-11-08T09:26+0300

abd

kanada

meksika

donald trump

kısıtlama

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_618082453564345d68c2bdcdd84b21a5.jpg

ABD, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlayarak eski Başkan Donald Trump yönetimine kadar uzanan Kovid-19 kısıtlamalarına son verdi. Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden Kovid-19 testi istenmeyecek. Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211015/abd-sinirlarini-asi-olanlara-aciyor-1049858108.html

kanada

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kanada, meksika, donald trump, kısıtlama, koronavirüs