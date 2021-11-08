ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde bir kişi daha hastanelik oldu

Aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de ABD'nin New Mexico eyaletinde silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı 'Rust' filmi çekimlerinde talihsiz bir olay daha yaşandı. Ekip üyelerinden Jason Miller bölgeye özgü zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Bunu takip eden birkaç gün içinde kolunda ciddi semptomlar görülen Miller hastaneye kaldırıldı. Kendisi için açılan destek sayfasından yapılan açıklamaya göre birçok kez ameliyat edilen Miller'ın kolunun ampute edilmemesi için uğraşılıyor.
Alec Baldwin'in çekimler esnasında kazara bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladığı 'Rust' filminin setinde sorunlar eksik olmuyor.
Aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de ABD'nin New Mexico eyaletinde silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı 'Rust' filmi çekimlerinde talihsiz bir olay daha yaşandı.
Ekip üyelerinden Jason Miller bölgeye özgü zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Bunu takip eden birkaç gün içinde kolunda ciddi semptomlar görülen Miller hastaneye kaldırıldı.
Kendisi için açılan destek sayfasından yapılan açıklamaya göre birçok kez ameliyat edilen Miller'ın kolunun ampute edilmemesi için uğraşılıyor.
Another crew member who was working on the film Rust is in hospital, where doctors are fighting to save his arm following a spider bite https://t.co/qtTgU9TGEo