https://tr.sputniknews.com/20211108/abdde-bir-kisinin-oldugu-rust-filminin-setinde-bir-kisi-daha-hastanelik-oldu-1050576393.html

ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde bir kişi daha hastanelik oldu

ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde bir kişi daha hastanelik oldu

Alec Baldwin'in çekimler esnasında kazara bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladığı 'Rust' filminin setinde sorunlar eksik olmuyor. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

jason miller

film

alec baldwin

örümcek

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Aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de ABD'nin New Mexico eyaletinde silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı 'Rust' filmi çekimlerinde talihsiz bir olay daha yaşandı. Ekip üyelerinden Jason Miller bölgeye özgü zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Bunu takip eden birkaç gün içinde kolunda ciddi semptomlar görülen Miller hastaneye kaldırıldı. Kendisi için açılan destek sayfasından yapılan açıklamaya göre birçok kez ameliyat edilen Miller'ın kolunun ampute edilmemesi için uğraşılıyor.

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abd, jason miller, film, alec baldwin, örümcek