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ABD’li donanma subayı, 'Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın' yöntemini tarif etti
ABD’li donanma subayı, 'Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın' yöntemini tarif etti
ABD Donanması subayı Brian Harrington, Montrö Sözleşmesi’ne göz yumularak düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyetten mahrum... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T00:30+0300
2021-11-08T00:30+0300
savunma
rusya
abd
karadeniz
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ABD Donanması subayı Brian Harrington, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede Montrö Sözleşmesi’ne göz yumularak düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyetten mahrum etmeye yardımı olacağını belirtti.Harrington, modernize edilmiş uzun menzilli anti gemi ve kara versiyonları ile birlikte Bastion ve Kalibr füzelerinin Moskova'ya Karadeniz'de, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde kullandığı taktiklerin aynısını kullanmasını mümkün kılan muazzam bir güç sağladığına ( A2AD - erişim ve manevranın sınırlandırılması ve reddedilmesi) dikkat çekti. Bölgedeki NATO müttefiklerinin faaliyetlerini engelleyen Rus savaş jetlerini de hatırlatan yazar, “Karadeniz'de ABD ve NATO savaş gemilerine Rus savaş gemilerinin ve saldırı uçaklarının refakat etmesi, genel kabul gören bir norm haline geldi” ifadelerini kullandı.ABD’li subay, bu sorunun çözümü için yüksek teknoloji ürünü silahların kullanıldığı ve operasyonel uyumun sağlandığı askeri manevraların yapılmasını önerdi.Montrö Sözleşmesi’ne göre Karadeniz dışındaki ülkelerin barış zamanında boğazlardan geçerken savaş gemilerinin tonajına ilişkin kısıtlamalara uymaları gerektiği için devletleri bu kuralı aşmak amacıyla güçlerini birleştirmeye çağıran uzman, ayrıca NATO partnerlerinin pozisyonlarının seyir füzeleri ile güçlendirilmesi gerektiğini de yazdı.Romanya’nın Naval Strike Missile füzesini almayı kararlaştırdığını ifade eden Harrington, ancak Bulgaristan ve Türkiye'nin de Rusya'ya karşı mücadelede yer alması gerektiğinin altını çizdi.Yazar, ancak bu şekilde atılacak adımların ‘Karadeniz'in uluslararası sularının özgürlüğünü korumaya’ yardımcı olacağı sonucuna vardı.Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.
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rusya, abd, karadeniz

ABD’li donanma subayı, 'Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın' yöntemini tarif etti

00:30 08.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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ABD Donanması subayı Brian Harrington, Montrö Sözleşmesi’ne göz yumularak düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyetten mahrum etmeye yardımı olacağını belirtti.
ABD Donanması subayı Brian Harrington, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede Montrö Sözleşmesi’ne göz yumularak düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyetten mahrum etmeye yardımı olacağını belirtti.

Harrington, modernize edilmiş uzun menzilli anti gemi ve kara versiyonları ile birlikte Bastion ve Kalibr füzelerinin Moskova'ya Karadeniz'de, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde kullandığı taktiklerin aynısını kullanmasını mümkün kılan muazzam bir güç sağladığına ( A2AD - erişim ve manevranın sınırlandırılması ve reddedilmesi) dikkat çekti.

Bölgedeki NATO müttefiklerinin faaliyetlerini engelleyen Rus savaş jetlerini de hatırlatan yazar, “Karadeniz'de ABD ve NATO savaş gemilerine Rus savaş gemilerinin ve saldırı uçaklarının refakat etmesi, genel kabul gören bir norm haline geldi” ifadelerini kullandı.

ABD’li subay, bu sorunun çözümü için yüksek teknoloji ürünü silahların kullanıldığı ve operasyonel uyumun sağlandığı askeri manevraların yapılmasını önerdi.

Montrö Sözleşmesi’ne göre Karadeniz dışındaki ülkelerin barış zamanında boğazlardan geçerken savaş gemilerinin tonajına ilişkin kısıtlamalara uymaları gerektiği için devletleri bu kuralı aşmak amacıyla güçlerini birleştirmeye çağıran uzman, ayrıca NATO partnerlerinin pozisyonlarının seyir füzeleri ile güçlendirilmesi gerektiğini de yazdı.

Romanya’nın Naval Strike Missile füzesini almayı kararlaştırdığını ifade eden Harrington, ancak Bulgaristan ve Türkiye'nin de Rusya'ya karşı mücadelede yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Yazar, ancak bu şekilde atılacak adımların ‘Karadeniz'in uluslararası sularının özgürlüğünü korumaya’ yardımcı olacağı sonucuna vardı.

Şu anda Karadeniz'de ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar için bölgeye gelen bu gemilerin Rus filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.
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