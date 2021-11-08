Aliyev: Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur

Uzun yıllar yapılan barış görüşmeleri sonuç vermedi, sıfır sonuç alındı, düşman daha da saldırganlaştı.

Biz düşmanı toprağımızdan ne pahasına olursa olsun kovacağız. Halk olarak, devlet olarak bütün hazırlıklarımızı zamanında yaptık.