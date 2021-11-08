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Aliyev: Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur
Aliyev: Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur
8 Kasım Zafer Günü'nde açıklamalar yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:11+0300
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savunma
ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
karabağ
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8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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azerbaycan
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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, karabağ

Aliyev: Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur

13:11 08.11.2021 (güncellendi: 13:12 08.11.2021)
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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8 Kasım Zafer Günü'nde açıklamalar yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur" dedi.
8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İşgale son vermek için bütün gücümüzü seferber ettik.
Uzun yıllar yapılan barış görüşmeleri sonuç vermedi, sıfır sonuç alındı, düşman daha da saldırganlaştı.
Biz düşmanı toprağımızdan ne pahasına olursa olsun kovacağız. Halk olarak, devlet olarak bütün hazırlıklarımızı zamanında yaptık.
Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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