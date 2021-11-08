https://tr.sputniknews.com/20211108/almanyada-kovid-19-vaka-yogunlugunda-rekor-seviye-1050577180.html

Almanya'da Kovid-19 vaka yoğunluğunda rekor seviye

Almanya'da Kovid-19 vaka yoğunluğunda rekor seviye

Almanya'da 100 bin nüfusa bir hafta içinde düşen Kovid-19 vaka sayısı 201.1'e çıktı. Bu şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak kayda geçti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

almanya

salgın

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.Buna göre ülkede, 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı (insidans) 201.1'e yükseldi.Daha önceki rekor, 22 Aralık 2020'de, yaygın aşılama sürecinin hemen öncesinde 197.6 olarak kaydedilmişti.15 bin 513 yeni vaka, 33 can kaybıRKI verilerine göre insidans değeri bir ay önce 63.8 iken bir hafta önce 154.8'e ve dün de 191.5'e yükselmişti.Enstitü'nün son açıkladığı rakamlar, ülkede son 24 saatte 15 bin 513 yeni vaka tespit edildiği ve 33 kişi hayatını kaybettiğini gösterdi.Geçen hafta cuma günü Almanya'da 37 bin 120 vaka tespit edilerek günlük vaka sayısı pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.RKI, ayrıca Almanya'da salgının başlangıcından bu yana toplam 4 milyon 782 bin 546 vaka tespit edildiği bilgisini verdi.Pek çok asemptomatik vakanın bulunması nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.Bunun yanı sıra ülkede, salgının başlangıcından bu yana 96 bin 558 kişi hayatını kaybetti ve iyileşenlerin sayısı 4 milyon 380 bin oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211105/almanyada-hukumet-hizla-artan-kovid-19-vakalari-nedeniyle-endiseli-1050522975.html

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almanya, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19