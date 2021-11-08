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Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği: Van Gölü acil durum alarmı veriyor
Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği: Van Gölü acil durum alarmı veriyor
Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD), Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün acil durum sinyali vermeye başladığına dikkat çekti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:40+0300
2021-11-08T15:40+0300
türkiye
van gölü
kirlilik
arıtma tesisi
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Van Gölü’nün son durumuyla ilgili açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, “Van Gölü Havzası’ndaki arıtma tesislerinin verimli çalışmamasından kaynaklanan kirliliğin önüne bir an evvel geçilmesi artık elzem bir duruma gelmiştir. Son yıllarda gölün su seviyesinin de düşmesi nedeniyle nahoş görüntüler ortaya çıkmıştır. İkinci bir Van Gölü yok. Belediyelerimizle ve bölge halkımızla beraber bu gidişata dur demeliyiz. Van Gölü kapalı bir havzadır. Havzada göl su kalitesinin korunması ve turizm potansiyelinin ortaya konması önemlidir” dedi.Van Gölü’nün son durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASAD Üyesi ve Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar da, "Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır” ifadelerini kullandı.'Tesislerde işletme problemi var'Kentsel atık sularının arıtılmadan Van Gölü’ne deşarj edilmesinin önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Avşar, şunları ekledi:“Arıtma amacıyla hem Van hem Bitlis kıyı şeridinde atık su arıtma tesisleri yapılmıştır. Ancak bu tesislerin bazılarında işletme problemleri mevcuttur. Örneğin Tatvan ilçesinde kanalizasyon şebekesinin bir kısmı atık su arıtma tesisine bağlı olmadığından ‘Afet Kotu’ altında yer alan yerleşimlerin atık suları arıtılmadan göle deşarj edilmektedir. İlgili kurumların ve yerel yönetimlerin kendi aralarında uzlaşma sağlayarak, bu sorunu ivedilikle çözmeleri gerekmektedir. Atık su arıtma tesislerinin düzenli çalışabilmesi için teknik ve altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Kıyı tahribi de Van Gölü çevresinde karşılaşılan bir kirlilik kaynağıdır. Göllerin kıyıları ile birlikte yaşayan bir ekosistem olduğu düşünülürse uzun vadede bu durum Van Gölü’nü olumsuz yönde etkileyecektir. Kıyı tahribi sonucu insanların gölle ilişkisi kopmakta ve gölden yararlanmaları engellenmektedir. Tatvan’da bulunan belediye mezbahası atık sularını arıtmadan Kotum Deresi’ne vermekte ve bu atık sular Van Gölü’ne dökülmektedir. Tespit edilen problemlerin giderilmesi açısından kıyı şeridinde mevcut atık su arıtma tesislerinin iç izlemelerinin yapılması, tesislerin arıtma verimlerinin izlenmesi ve verimi arttıracak önlemlerin alınması gereklidir. Ayrıca hali hazırda arıtılmadan direkt göle deşarj edilen atık suların kolektörlerle toplanması ve merkezi tesislerde arıtılması tavsiye edilmektedir. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır.”
https://tr.sputniknews.com/20211022/kuraklik-van-golunun-10-kilometrekaresini-yuttu-1050077471.html
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van gölü, kirlilik, arıtma tesisi

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği: Van Gölü acil durum alarmı veriyor

15:40 08.11.2021
© İHA / HAKAN OKAY Van Gölü
Van Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / HAKAN OKAY
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Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD), Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün acil durum sinyali vermeye başladığına dikkat çekti.
Van Gölü’nün son durumuyla ilgili açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, “Van Gölü Havzası’ndaki arıtma tesislerinin verimli çalışmamasından kaynaklanan kirliliğin önüne bir an evvel geçilmesi artık elzem bir duruma gelmiştir. Son yıllarda gölün su seviyesinin de düşmesi nedeniyle nahoş görüntüler ortaya çıkmıştır. İkinci bir Van Gölü yok. Belediyelerimizle ve bölge halkımızla beraber bu gidişata dur demeliyiz. Van Gölü kapalı bir havzadır. Havzada göl su kalitesinin korunması ve turizm potansiyelinin ortaya konması önemlidir” dedi.
Van Gölü’nün son durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASAD Üyesi ve Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar da, "Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır” ifadelerini kullandı.

'Tesislerde işletme problemi var'

Kentsel atık sularının arıtılmadan Van Gölü’ne deşarj edilmesinin önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Avşar, şunları ekledi:
“Arıtma amacıyla hem Van hem Bitlis kıyı şeridinde atık su arıtma tesisleri yapılmıştır. Ancak bu tesislerin bazılarında işletme problemleri mevcuttur. Örneğin Tatvan ilçesinde kanalizasyon şebekesinin bir kısmı atık su arıtma tesisine bağlı olmadığından ‘Afet Kotu’ altında yer alan yerleşimlerin atık suları arıtılmadan göle deşarj edilmektedir. İlgili kurumların ve yerel yönetimlerin kendi aralarında uzlaşma sağlayarak, bu sorunu ivedilikle çözmeleri gerekmektedir. Atık su arıtma tesislerinin düzenli çalışabilmesi için teknik ve altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Kıyı tahribi de Van Gölü çevresinde karşılaşılan bir kirlilik kaynağıdır. Göllerin kıyıları ile birlikte yaşayan bir ekosistem olduğu düşünülürse uzun vadede bu durum Van Gölü’nü olumsuz yönde etkileyecektir. Kıyı tahribi sonucu insanların gölle ilişkisi kopmakta ve gölden yararlanmaları engellenmektedir. Tatvan’da bulunan belediye mezbahası atık sularını arıtmadan Kotum Deresi’ne vermekte ve bu atık sular Van Gölü’ne dökülmektedir. Tespit edilen problemlerin giderilmesi açısından kıyı şeridinde mevcut atık su arıtma tesislerinin iç izlemelerinin yapılması, tesislerin arıtma verimlerinin izlenmesi ve verimi arttıracak önlemlerin alınması gereklidir. Ayrıca hali hazırda arıtılmadan direkt göle deşarj edilen atık suların kolektörlerle toplanması ve merkezi tesislerde arıtılması tavsiye edilmektedir. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olup önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak hızlı şekilde kirlenmekte ve bu potansiyeli hızla yok olmaktadır.”
Van Gölü’nde çekilme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Kuraklık, Van Gölü'nün 10 kilometrekaresini yuttu
22 Ekim, 12:16
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