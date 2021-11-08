https://tr.sputniknews.com/20211108/antalya-ve-isparta-icin-firtina-uyarisi--1050602422.html

Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı

Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı

Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T23:07+0300

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türkiye

antalya

isparta

meteoroloji

fırtına

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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antalya, isparta, meteoroloji, fırtına