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Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı
Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı
Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:07+0300
2021-11-08T23:07+0300
türkiye
antalya
isparta
meteoroloji
fırtına
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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antalya, isparta, meteoroloji, fırtına

Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı

23:07 08.11.2021
© AAfırtına
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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