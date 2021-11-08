https://tr.sputniknews.com/20211108/arastirma-abdde-cumhuriyetcilerin-yuksek-oy-aldigi-yerlerde-kovid-19-kaynakli-olumler-daha-fazla-1050602958.html

Araştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla

Araştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla

ABD’de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin, Demokratlardan daha... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T23:44+0300

2021-11-08T23:44+0300

2021-11-08T23:44+0300

koronavirüs

abd

the new york times (nyt)

koronavirüs

kovid-19

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New York Times tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oranda oy verilen ilçelerde geçen ay her 100 bin kişide 25 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.Demokrat Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oy verilen ilçelerde ise 100 bin kişide 7.5 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.Ölüm oranlarının, seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’ye verilen oy ile doğru orantılı olarak arttığına dikkat çekildi.Aradaki farkın nedeni olarak, Cumhuriyetçilerde aşı karşıtlığının daha fazla olması gösterildi.Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de Demokratların yüzde 90’ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60’ı Kovid-19 aşısı olmuştu.

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abd, the new york times (nyt), koronavirüs, kovid-19