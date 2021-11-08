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Araştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla
Araştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla
ABD’de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin, Demokratlardan daha... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:44+0300
2021-11-08T23:44+0300
koronavirüs
abd
the new york times (nyt)
koronavirüs
kovid-19
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New York Times tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oranda oy verilen ilçelerde geçen ay her 100 bin kişide 25 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.Demokrat Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oy verilen ilçelerde ise 100 bin kişide 7.5 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.Ölüm oranlarının, seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’ye verilen oy ile doğru orantılı olarak arttığına dikkat çekildi.Aradaki farkın nedeni olarak, Cumhuriyetçilerde aşı karşıtlığının daha fazla olması gösterildi.Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de Demokratların yüzde 90’ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60’ı Kovid-19 aşısı olmuştu.
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abd, the new york times (nyt), koronavirüs, kovid-19

Araştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla

23:44 08.11.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSONABD - California - Los Angeles - oy verme - başkanlık seçimleri - maske - koronavirüs
ABD - California - Los Angeles - oy verme - başkanlık seçimleri - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
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ABD’de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin, Demokratlardan daha fazla oy aldığı ilçelerde yüksek olduğu ortaya çıktı.
New York Times tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oranda oy verilen ilçelerde geçen ay her 100 bin kişide 25 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Demokrat Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oy verilen ilçelerde ise 100 bin kişide 7.5 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.
Ölüm oranlarının, seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’ye verilen oy ile doğru orantılı olarak arttığına dikkat çekildi.
Aradaki farkın nedeni olarak, Cumhuriyetçilerde aşı karşıtlığının daha fazla olması gösterildi.
Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de Demokratların yüzde 90’ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60’ı Kovid-19 aşısı olmuştu.
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