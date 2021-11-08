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https://tr.sputniknews.com/20211108/avcilarda-iplik-fabrikasinda-yangin-1050595912.html
Avcılar'da iplik fabrikasında yangın
Avcılar'da iplik fabrikasında yangın
Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:10+0300
2021-11-08T19:10+0300
2021-11-08T19:15+0300
türkiye
yangın
avcılar
fabrika
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Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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yangın, avcılar, fabrika
Avcılar'da iplik fabrikasında yangın 19:10 08.11.2021 (güncellendi: 19:15 08.11.2021)
Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.15 sıralarında
Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı.
Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.