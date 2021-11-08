https://tr.sputniknews.com/20211108/avrupada-yeni-salgin-hizla-yayiliyor-9-ulke-alarma-gecti-1050597130.html

Avrupa’da yeni salgın hızla yayılıyor: 9 ülke alarma geçti

Avrupa’da yeni salgın hızla yayılıyor: 9 ülke alarma geçti

İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda kuş gribi tespit edildiğini açıklayarak, tüm... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T19:48+0300

2021-11-08T19:48+0300

2021-11-08T19:48+0300

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kuş gribi

itlaf

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İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yer alan Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda yüksek derecede bulaşıcı olan H5N1 virüsü diğer adıyla kuş gribi tespit edildi.Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) tarafından yapılan açıklamada, tesisteki kuş gribi vakaları doğrulanarak, tesiste bulunan tüm hayvanların itlaf edileceği aktarıldı. Tesiste kaç adet hayvanın bulunduğu ise paylaşılmadı.Gözetim bölgesi ilan edildiSöz konusu tesis çevresinde 3 kilometrelik koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi ilan edildi.Son kuş gribi vakaları, İngiltere'de ülke çapında Kuş Gribi Önleme Bölgesi ilan edilmesi ve çiftliklere biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırma emri verilmesinden bir haftadan daha kısa bir sürede tespit edildi.Polonya da alarma geçtiDünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) bir açıklama yayınlayarak Polonya’da 650.000’den fazla canlının etkilendiği bir kuş gribinin yaşandığını açıkladı.Daha önce 7 ülkede görülmüştüÖnceki kuş gribi vakaları ise, Galler'in kuzeyinde, İskoçya'nın doğusunda ve İngiltere'nin merkezinde kanatlı hayvanlar için olan bir rehabilitasyon merkezinde tespit edilmişti.Kuş gribi son birkaç haftadır, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/bilim-insanlarindan-pandemi-uyarisi-en-az-8-kus-gribi-turu-dunyada-dolasiyor-1049965545.html

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avrupa, fransa, ingiltere, alarm, kuş gribi, itlaf