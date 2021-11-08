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https://tr.sputniknews.com/20211108/bahcelinin-danismanindan-cem-yilmaza-seni-kurtaran-olmayacak-1050580871.html
Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a: 'Seni kurtaran olmayacak'
Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a: 'Seni kurtaran olmayacak'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, komedyen Cem Yılmaz'a "PKK'yı kınama" çağrısında bulunup "Aksi halde senin bu ihanete destek... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T12:47+0300
2021-11-08T12:47+0300
türkiye
chp
selahattin demirtaş
mhp
cem yılmaz
terör
osman kavala
yıldıray çiçek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sözleri gündem olan komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'ı hedef aldı.MHP'li Çiçek, Cem Yılmaz'ın sözleri üzerine partisinin yayın organı TürkGün'de "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.'Demirtaş’ı savunacak kadar ahmak olursan elbette tepki görürsün'Cem Yılmaz'a "CHP sana “Demirtaş ve Osman Kavala’nın suçu yok, suçsuz yere hapiste yatıyor” dedi. Sen de bunu yedin öyle mi?" diye seslenen Çiçek, "'PKK’yı terör örgütü olarak değil, silahlı halk hareketi olarak görüyoruz' diyen terörist Demirtaş’ı savunacak kadar ahmak olursan elbette tepki görürsün Cem Yılmaz. Cem Yılmaz köşeye sıkıştığını anlayınca bu sefer de geçmişte şehit çocuklarının eğitimine katkı için sahne almasını hatırlatarak “Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına “askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan “ diye yazdırılıyor . Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla !” açıklamasını yapmış… O şehit çocuklarının babalarının katili olan terörist Demirtaş’a, o şehit çocuklarının ana ve babasının katili terör örgütü PKK’ya her atmosferde destek olan Osman Kavala’ya sahip çıkıyorsan, sana söylenecek tek söz 'O paran, o katkın yerin dibine batsın' olur…" ifadelerini kullandı.'Terörist destekçisi solcu olma'Yılmaz'a "terör örgütü PKK ve uzantılarını kınama" çağrısı yapıp "Terörist Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın terör örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?" diye seslenen Yıldıray Çiçek, yazısını "Aksi halde 'Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var' desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma… Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK’lı terörist Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun… O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın…" ifadeleriyle tamamladı.
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chp, selahattin demirtaş, mhp, cem yılmaz, terör, osman kavala, yıldıray çiçek

Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a: 'Seni kurtaran olmayacak'

12:47 08.11.2021
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, komedyen Cem Yılmaz'a "PKK'yı kınama" çağrısında bulunup "Aksi halde senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz" diye seslendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sözleri gündem olan komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'ı hedef aldı.
MHP'li Çiçek, Cem Yılmaz'ın sözleri üzerine partisinin yayın organı TürkGün'de "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
TÜRKİYE
Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür
4 Kasım, 11:44

'Demirtaş’ı savunacak kadar ahmak olursan elbette tepki görürsün'

Cem Yılmaz'a "CHP sana “Demirtaş ve Osman Kavala’nın suçu yok, suçsuz yere hapiste yatıyor” dedi. Sen de bunu yedin öyle mi?" diye seslenen Çiçek, "'PKK’yı terör örgütü olarak değil, silahlı halk hareketi olarak görüyoruz' diyen terörist Demirtaş’ı savunacak kadar ahmak olursan elbette tepki görürsün Cem Yılmaz. Cem Yılmaz köşeye sıkıştığını anlayınca bu sefer de geçmişte şehit çocuklarının eğitimine katkı için sahne almasını hatırlatarak “Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına “askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan “ diye yazdırılıyor . Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla !” açıklamasını yapmış… O şehit çocuklarının babalarının katili olan terörist Demirtaş’a, o şehit çocuklarının ana ve babasının katili terör örgütü PKK’ya her atmosferde destek olan Osman Kavala’ya sahip çıkıyorsan, sana söylenecek tek söz 'O paran, o katkın yerin dibine batsın' olur…" ifadelerini kullandı.

'Terörist destekçisi solcu olma'

Yılmaz'a "terör örgütü PKK ve uzantılarını kınama" çağrısı yapıp "Terörist Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın terör örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?" diye seslenen Yıldıray Çiçek, yazısını "Aksi halde 'Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var' desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma… Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK’lı terörist Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun… O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın…" ifadeleriyle tamamladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
2 Kasım, 10:49
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