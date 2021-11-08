https://tr.sputniknews.com/20211108/balik-fiyatlarina-sis-zammi-1050585562.html

Balık fiyatlarına 'sis' zammı

Balık fiyatlarına 'sis' zammı

Marmara Bölgesi birkaç gündür yoğun sis altında. Bu durum balık fiyatlarını etkiledi. Balıkçı tekneleri denize açılamayınca hamsinin fiyatı iki katına çıktı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

zam

sis

balık

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İstanbul'da denizlerde eylül ayında açılan balık avı sis engeline takıldı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken fiyatı da ikiye katlandı.Bu sezon kilosu 15 TL'ye satılan hamsi hafta başı itibariyle fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 25 TL'den satılıyor.Tezgahlarda yerini alan balıklardan ise istavrit geçen haftaya kadar 20 TL'den satılırken bugün 25 TL'den alıcısını buluyor.Geçen hafta 35 TL'den satılan ve çokça tüketilen çinekop ise yaşanan sis olayından sonra fiyatını ikiye katlayarak 65 TL'den satılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/prof-dr-engin-tutkundan-sis-uyarisi-erken-olumlere-yol-acabilir-1050582495.html

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zam, sis, balık