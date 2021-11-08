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Balık fiyatlarına 'sis' zammı
Balık fiyatlarına 'sis' zammı
Marmara Bölgesi birkaç gündür yoğun sis altında. Bu durum balık fiyatlarını etkiledi. Balıkçı tekneleri denize açılamayınca hamsinin fiyatı iki katına çıktı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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zam
sis
balık
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İstanbul'da denizlerde eylül ayında açılan balık avı sis engeline takıldı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken fiyatı da ikiye katlandı.Bu sezon kilosu 15 TL'ye satılan hamsi hafta başı itibariyle fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 25 TL'den satılıyor.Tezgahlarda yerini alan balıklardan ise istavrit geçen haftaya kadar 20 TL'den satılırken bugün 25 TL'den alıcısını buluyor.Geçen hafta 35 TL'den satılan ve çokça tüketilen çinekop ise yaşanan sis olayından sonra fiyatını ikiye katlayarak 65 TL'den satılmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/prof-dr-engin-tutkundan-sis-uyarisi-erken-olumlere-yol-acabilir-1050582495.html
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zam, sis, balık

Balık fiyatlarına 'sis' zammı

14:01 08.11.2021 (güncellendi: 14:21 08.11.2021)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ Balık - tezgah
Balık - tezgah - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ
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Marmara Bölgesi birkaç gündür yoğun sis altında. Bu durum balık fiyatlarını etkiledi. Balıkçı tekneleri denize açılamayınca hamsinin fiyatı iki katına çıktı.
İstanbul'da denizlerde eylül ayında açılan balık avı sis engeline takıldı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken fiyatı da ikiye katlandı.
Bu sezon kilosu 15 TL'ye satılan hamsi hafta başı itibariyle fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 25 TL'den satılıyor.
Tezgahlarda yerini alan balıklardan ise istavrit geçen haftaya kadar 20 TL'den satılırken bugün 25 TL'den alıcısını buluyor.
Geçen hafta 35 TL'den satılan ve çokça tüketilen çinekop ise yaşanan sis olayından sonra fiyatını ikiye katlayarak 65 TL'den satılmaya başladı.
İstanbul'da sis etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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