https://tr.sputniknews.com/20211108/binali-yildirim-olumsuz-pompalanan-haberler-haksizlik-ulkemizde-guzel-seyler-de-oldu-1050591617.html

Binali Yıldırım: Olumsuz pompalanan haberler haksızlık, ülkemizde güzel şeyler de oldu

Binali Yıldırım: Olumsuz pompalanan haberler haksızlık, ülkemizde güzel şeyler de oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkemiz artık dünyanın başa güreşen ülkeleri ile birlikte yol gidiyor. Bunu gençler özellikle görün. Olumsuz... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T16:35+0300

2021-11-08T16:35+0300

2021-11-08T16:35+0300

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iklim krizi

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Binali Yıldırım, İTÜ'de Denizcilik Fakültesi için yapılan laboratuvar ve yemekhane binasının açılışını yaptı.Programdaki konuşmasına Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözünü hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Eğer denizcilik olmasaydı, denizlerimiz olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölebilirdi. Bu kadar hayati bir öneme sahip. Şu anda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda elimizde kalan en sağlam malzememiz denizlerimizdir. Karaları el birliği ile hallettik, yaşanamaz hale getirdik. Doğrusu bu. Bunda endüstrileşmiş ülkelerin, zengin ülkelerin, zenginleşme adına çok büyük veballeri var. Çok büyük katkıları var" dedi.'Otoyolların karbon salınımını azaltma miktarı 6 milyon ton'Konuşmasının büyük bir kısmını iklim değişikliği konusuna ayıran Yıldırım, "Kısacası ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük problem iklim değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz felakettir. Burada biz Paris Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve oradaki taahhütlere bir bir uyacağız. Aslında biz başladık uymaya. Bakın bölünmüş yollar yaptık. 28 bin kilometrekare otoyol niteliğinde yollar yaptık. Bunların karbon salınımındaki azalma miktarı 6 milyon ton. Bu çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.'Yarım asırdır uğraştığımız sorunlarımız var'Türkiye'nin artık dünyanın bir çok ülkesi ile yarışır hale geldiğini kaydeden Yıldırım, "Şunu demek istiyorum. Yani ülkemiz artık dünyanın başa güreşen ülkeleri ile birlikte yol gidiyor. Bunu gençler özellikle görün. Olumsuz pompalanan haberler bu ülkeye haksızlıktır, hepimize haksızlıktır. Ülkemizde güzel şeyler oldu, olmaya da devam edecektir. Yarım asırdır uğraştığımız sorunlarımız var. Nedir? Bölücü terör örgütü... Kaynaklarımızı tüketen bir sorun. Ha bu, bunların marifeti mi değil? Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek isteyen ve bölgede sesini kısmak isteyen süper emperyal güçlerin işidir. Ama onlara bu fırsatı vermeyeceğiz, vermiyoruz. Ve bugün artık sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızın güneyinde de terör örgütüne hak ettiği cevabı veriyoruz ve halkımızın güvenliğini sağlıyoruz" diye konuştu.

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binali yıldırım, otoyol, haber, iklim krizi