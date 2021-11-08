https://tr.sputniknews.com/20211108/biskek-en-kirli-havali-sehirler-siralamasinda-delhiyi-geride-birakarak-ilk-siraya-yerlesti-1050598711.html

Bişkek, en kirli havalı şehirler sıralamasında Delhi'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti

Bişkek, en kirli havalı şehirler sıralamasında Delhi'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te havanın, World Air Quality (Dünya Hava Kalitesi) projesi kapsamında istasyon ölçümlerinin yapıldığı dünyanın diğer... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T20:24+0300

2021-11-08T20:24+0300

2021-11-08T20:24+0300

dünya

kırgızistan

hindistan

pakistan

dünya sağlık örgütü (dsö)

yeni delhi

hava kirliliği

bişkek

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World Air Quality internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hava, istasyon ölçümlerinin yapıldığı dünyanın diğer şehirlerine göre daha kirli.Ölçümlere göre bugün itibarıyla Bişkek'in havasında 2.5 mikron ve daha küçük parçacıkların ifade edilen PM2.5 (partiküler madde) konsantrasyonu, metreküp başına 259 mikrogram (μg) oldu ve dünya normunu 10 kattan fazla aştı.Hindistan'ın Delhi kenti, hava kirliliği açısından (metreküp başına 202 µg) ile ikinci sıraya gerilerken üçüncü sırada da Pakistan'daki Lahore kenti (167 µg) yer aldı.Bu üç kenti Hindistan’ın Kalküta (155 µg) ve Pakistan’ın Karaçi şehri (153 µg) izliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre günlük ortalama PM2.5 konsantrasyonu metreküp başına 25 μg'dan fazla olmamalı. Kırgızistan mevzuatında ise izin verilen PM2.5 konsantrasyon seviyesi metreküp başına 35 μg.Bişkek, ocak başlarında yine World Air Quality sıralamasına göre en kirli havalı şehirler listesinin başını çekmişti. O zamanki PM2.5 partiküllerinin konsantrasyonu, metreküp başına 547 μg'a ulaşmıştı.Kırgız çevre bilimciler, kış aylarında Bişkek'te hava kirliliğinin ve dumanın ana nedenlerinin, yerli sobalardan, başkentin yerel kömürle çalışan termik santralinden ve otomobillerden kaynaklanan emisyonlar olduğunu belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211105/1050508789.html

kırgızistan

hindistan

pakistan

yeni delhi

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kırgızistan, hindistan, pakistan, dünya sağlık örgütü (dsö), yeni delhi, hava kirliliği, bişkek