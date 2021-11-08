Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/camiye-giren-hirsiz-yakalandi-uzerinden-uyusturucu-cikti-1050569979.html
Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T01:29+0300
2021-11-08T01:29+0300
türkiye
bursa
cami
hırsız
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050569954_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bdce229ee385523ea5f11ab37ba7fbfd.jpg
Olay saat 23.30 sıralarında Osmaniye mahallesindeki Sani Konukoğlu Camiinde meydana geldi.Caminin tuvaletlerine hırsızlık amacıyla bir şahsın girdiği ihbarını alan bekçiler, harekete geçtiler. Bekçileri gören şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli İlyas B. (31) yakalandı.Şahsın üzerinde yapılan arama bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050569954_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_53471a027adfb02ca14cd1bd3148b10e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, cami, hırsız, uyuşturucu

Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

01:29 08.11.2021
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay saat 23.30 sıralarında Osmaniye mahallesindeki Sani Konukoğlu Camiinde meydana geldi.
Caminin tuvaletlerine hırsızlık amacıyla bir şahsın girdiği ihbarını alan bekçiler, harekete geçtiler.
Bekçileri gören şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli İlyas B. (31) yakalandı.
Şahsın üzerinde yapılan arama bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:29Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
01:11Rus vekilden gemilerini Kırım kıyılarının yakınından geçiren ABD’ye uyarı
00:57Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
00:45Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü
00:44Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
00:30ABD’li donanma subayı, 'Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın' yöntemini tarif etti
00:20Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bizi alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum
00:05Şişli'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
DünPaşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor
DünIrak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
DünYolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi
DünBelediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu
DünMansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı
DünVitor Pereira: Benim hedefim hala bu ligi kazanmak
DünHaaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı
DünGazze, yakıt sıkıntısı nedeniyle karanlığa gömüldü
DünRıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur
DünFenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi
DünBiden, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır