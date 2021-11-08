https://tr.sputniknews.com/20211108/camiye-giren-hirsiz-yakalandi-uzerinden-uyusturucu-cikti-1050569979.html

Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T01:29+0300

2021-11-08T01:29+0300

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türkiye

bursa

cami

hırsız

uyuşturucu

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Olay saat 23.30 sıralarında Osmaniye mahallesindeki Sani Konukoğlu Camiinde meydana geldi.Caminin tuvaletlerine hırsızlık amacıyla bir şahsın girdiği ihbarını alan bekçiler, harekete geçtiler. Bekçileri gören şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli İlyas B. (31) yakalandı.Şahsın üzerinde yapılan arama bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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bursa, cami, hırsız, uyuşturucu