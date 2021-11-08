https://tr.sputniknews.com/20211108/chp-yeni-genclik-kollari-baskani-ile-nasil-bir-mesaj-veriyor-1050602804.html

CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?

CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?

CHP’de gençlik kollarının yeni başkanı genç avukat Gençosman Killik oldu. “Annesi ve kız kardeşi örtülü olan Konya doğumlu Killik CHP’nin muhafazakar seçmene... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T23:35+0300

2021-11-08T23:35+0300

2021-11-08T23:36+0300

akşam postasi

chp

atilla güner

başkan adayı

mesaj

cumhuriyet halk partisi (chp)

radyo sputnik

chp gençlik kolları

emrah gülsunar

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CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor? CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?

İşte Gülsunar’ın açıklamalarından satırbaşları:“CHP açısından bu seçim çok önemli. Toplumun bütün kesimleriyle uzlaşma adına CHP açısından doğru bir fotoğraf. İnsanlar saf değiller CHP değiştik diyerek insanların inanmasını bekleyemez ama muhafazakar kesimdeki insanlar da o fotoğrafa baktığı zaman “parti içerisinde de bizim gibi insanlar yer alabiliyor demek ki ben de CHP’ye gitsem dışlanmayacağım, belki ben de CHP içerisinde bir yerlere gelebileceğim” düşüncesi hakim olduğu zaman daha kolay inandırabiliyorsunuz. Sadece genel başkandan gelen bir değişim değil de kadrolara da yayılan bir değişim olduğu görüntüsü veriyor ki bu çok daha önemli CHP için. 2000’li yıllarda Deniz Baykal da ‘muhafazakarlarla barışsak mı’ gibi bir açılım yapmaya çalışmıştı mesela çarşaflı kadınlara rozet takmak gibi. Hem parti tarafından büyük tepki almıştı hem de insanlara çok inandırıcı gelmemişti ama Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değişim daha yavaş ama daha derinden ve istikrarlı bir değişim. O yüzden başarılı olma ihtimali de daha yüksek.”'Eski mesafeler ortadan kalktı'“Önyargıları yıkmak çok zor ve birçok sebepleri var. Belki gençler CHP’ye yönelmek isterlerse daha kolay yönelebilirler ama belirli bir yaş üzerindekilerinin hafızalarında hala bazı şeyler duruyor, onların yönelmesi zor olabilir. CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun üzerinde ana muhalefet partisi oldukları için medya saldırısı söz konusu. Kılıçdaroğlu çok fazla hedef alınıyor ve eğer muhafazakar kesimden CHP’ye geçiş olacaksa da olma ihtimalini düşürüyor. CHP, tek başına hareket etmiyor Millet ittifakıyla birlikte hareket ettiği için CHP, eğer Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği dönüşümü yapmasaydı CHP oy vermeyenlerden ittifak yaptığı partiye de oy vermeyebilirlerdi. İnsanlar eskiden o kadar mesafeliydi ama şimdi CHP, Saadet Partisi’yle ittifak kurabiliyor, İyi Parti ile ittifak kurabiliyor. İnsanlar belki CHP’ye doğrudan yönelmeyebilirler ama Millet İttifak’ına yönelebilirler. CHP’nin geçirdiği dönüşüm ile bunun etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Bu tip konularda olumlu etkisini gösteriyordur.”

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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