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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/chp-yeni-genclik-kollari-baskani-ile-nasil-bir-mesaj-veriyor-1050602804.html
CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
CHP’de gençlik kollarının yeni başkanı genç avukat Gençosman Killik oldu. “Annesi ve kız kardeşi örtülü olan Konya doğumlu Killik CHP’nin muhafazakar seçmene... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:35+0300
2021-11-08T23:36+0300
akşam postasi
chp
atilla güner
başkan adayı
mesaj
cumhuriyet halk partisi (chp)
radyo sputnik
chp gençlik kolları
emrah gülsunar
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CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
İşte Gülsunar’ın açıklamalarından satırbaşları:“CHP açısından bu seçim çok önemli. Toplumun bütün kesimleriyle uzlaşma adına CHP açısından doğru bir fotoğraf. İnsanlar saf değiller CHP değiştik diyerek insanların inanmasını bekleyemez ama muhafazakar kesimdeki insanlar da o fotoğrafa baktığı zaman “parti içerisinde de bizim gibi insanlar yer alabiliyor demek ki ben de CHP’ye gitsem dışlanmayacağım, belki ben de CHP içerisinde bir yerlere gelebileceğim” düşüncesi hakim olduğu zaman daha kolay inandırabiliyorsunuz. Sadece genel başkandan gelen bir değişim değil de kadrolara da yayılan bir değişim olduğu görüntüsü veriyor ki bu çok daha önemli CHP için. 2000’li yıllarda Deniz Baykal da ‘muhafazakarlarla barışsak mı’ gibi bir açılım yapmaya çalışmıştı mesela çarşaflı kadınlara rozet takmak gibi. Hem parti tarafından büyük tepki almıştı hem de insanlara çok inandırıcı gelmemişti ama Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değişim daha yavaş ama daha derinden ve istikrarlı bir değişim. O yüzden başarılı olma ihtimali de daha yüksek.”'Eski mesafeler ortadan kalktı'“Önyargıları yıkmak çok zor ve birçok sebepleri var. Belki gençler CHP’ye yönelmek isterlerse daha kolay yönelebilirler ama belirli bir yaş üzerindekilerinin hafızalarında hala bazı şeyler duruyor, onların yönelmesi zor olabilir. CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun üzerinde ana muhalefet partisi oldukları için medya saldırısı söz konusu. Kılıçdaroğlu çok fazla hedef alınıyor ve eğer muhafazakar kesimden CHP’ye geçiş olacaksa da olma ihtimalini düşürüyor. CHP, tek başına hareket etmiyor Millet ittifakıyla birlikte hareket ettiği için CHP, eğer Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği dönüşümü yapmasaydı CHP oy vermeyenlerden ittifak yaptığı partiye de oy vermeyebilirlerdi. İnsanlar eskiden o kadar mesafeliydi ama şimdi CHP, Saadet Partisi’yle ittifak kurabiliyor, İyi Parti ile ittifak kurabiliyor. İnsanlar belki CHP’ye doğrudan yönelmeyebilirler ama Millet İttifak’ına yönelebilirler. CHP’nin geçirdiği dönüşüm ile bunun etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Bu tip konularda olumlu etkisini gösteriyordur.”
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Atilla Güner
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chp, atilla güner, başkan adayı, mesaj, cumhuriyet halk partisi (chp), radyo sputnik, chp gençlik kolları, аудио, emrah gülsunar

CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?

23:35 08.11.2021 (güncellendi: 23:36 08.11.2021)
AKŞAM POSTASI
CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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CHP’de gençlik kollarının yeni başkanı genç avukat Gençosman Killik oldu. “Annesi ve kız kardeşi örtülü olan Konya doğumlu Killik CHP’nin muhafazakar seçmene verdiği bir mesaj mı?” sorusunu siyaset bilimci Emrah Gülsunar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yorumladı.
İşte Gülsunar’ın açıklamalarından satırbaşları:
“CHP açısından bu seçim çok önemli. Toplumun bütün kesimleriyle uzlaşma adına CHP açısından doğru bir fotoğraf. İnsanlar saf değiller CHP değiştik diyerek insanların inanmasını bekleyemez ama muhafazakar kesimdeki insanlar da o fotoğrafa baktığı zaman “parti içerisinde de bizim gibi insanlar yer alabiliyor demek ki ben de CHP’ye gitsem dışlanmayacağım, belki ben de CHP içerisinde bir yerlere gelebileceğim” düşüncesi hakim olduğu zaman daha kolay inandırabiliyorsunuz. Sadece genel başkandan gelen bir değişim değil de kadrolara da yayılan bir değişim olduğu görüntüsü veriyor ki bu çok daha önemli CHP için. 2000’li yıllarda Deniz Baykal da ‘muhafazakarlarla barışsak mı’ gibi bir açılım yapmaya çalışmıştı mesela çarşaflı kadınlara rozet takmak gibi. Hem parti tarafından büyük tepki almıştı hem de insanlara çok inandırıcı gelmemişti ama Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değişim daha yavaş ama daha derinden ve istikrarlı bir değişim. O yüzden başarılı olma ihtimali de daha yüksek.”

'Eski mesafeler ortadan kalktı'

“Önyargıları yıkmak çok zor ve birçok sebepleri var. Belki gençler CHP’ye yönelmek isterlerse daha kolay yönelebilirler ama belirli bir yaş üzerindekilerinin hafızalarında hala bazı şeyler duruyor, onların yönelmesi zor olabilir. CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun üzerinde ana muhalefet partisi oldukları için medya saldırısı söz konusu. Kılıçdaroğlu çok fazla hedef alınıyor ve eğer muhafazakar kesimden CHP’ye geçiş olacaksa da olma ihtimalini düşürüyor. CHP, tek başına hareket etmiyor Millet ittifakıyla birlikte hareket ettiği için CHP, eğer Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği dönüşümü yapmasaydı CHP oy vermeyenlerden ittifak yaptığı partiye de oy vermeyebilirlerdi. İnsanlar eskiden o kadar mesafeliydi ama şimdi CHP, Saadet Partisi’yle ittifak kurabiliyor, İyi Parti ile ittifak kurabiliyor. İnsanlar belki CHP’ye doğrudan yönelmeyebilirler ama Millet İttifak’ına yönelebilirler. CHP’nin geçirdiği dönüşüm ile bunun etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Bu tip konularda olumlu etkisini gösteriyordur.”
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