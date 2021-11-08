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CHP'li Öztrak'tan 'Türkkan' açıklaması: 'Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık'
CHP'li Öztrak'tan 'Türkkan' açıklaması: 'Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık'
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir kişiye hakaret ettiği videoyla ilgili... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T18:12+0300
2021-11-08T18:12+0300
politika
chp
meral akşener
bingöl
küfür etmek
açıklama
hakaret
lütfü türkkan
iyi parti
millet ittifakı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı bitiminde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi."İYİ Parti'nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusuna Öztrak, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık" yanıtını verdi:"İzmir’de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener’e yönelik Rize’de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan’ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti’de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır."Öztrak, "Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan’a karşı yapılmış olsa ne olurdu? Şimdi dört koldan ‘istifa’ diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor; Erdoğan terörist başına ‘sayın’, şehitlerimize ‘kelle’, şehit babasına, ‘karakteri bozuk’ derken; kendisini eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis istemiyle yargılatırken, çiftçimize ‘ananı da al git’ derken neden bu duyarlılığı görmedik?" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-partiden-lutfu-turkkan-aciklamasi-gorevden-cekiyoruz-1050581357.html
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chp, meral akşener, bingöl, küfür etmek, açıklama, hakaret, lütfü türkkan, iyi parti, millet ittifakı

CHP'li Öztrak'tan 'Türkkan' açıklaması: 'Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık'

18:12 08.11.2021
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir kişiye hakaret ettiği videoyla ilgili "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık" dedi
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı bitiminde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.
"İYİ Parti'nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusuna Öztrak, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık" yanıtını verdi:
"İzmir’de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener’e yönelik Rize’de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan’ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti’de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır."
Öztrak, "Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan’a karşı yapılmış olsa ne olurdu? Şimdi dört koldan ‘istifa’ diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor; Erdoğan terörist başına ‘sayın’, şehitlerimize ‘kelle’, şehit babasına, ‘karakteri bozuk’ derken; kendisini eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis istemiyle yargılatırken, çiftçimize ‘ananı da al git’ derken neden bu duyarlılığı görmedik?" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
POLİTİKA
İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz
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