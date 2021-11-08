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https://tr.sputniknews.com/20211108/cinin-ihracati-ekimde-300-milyar-dolari-asti-1050572298.html
Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı
Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı
Çin ekonomisinin Ekim ayına ilişkin ithalat ihracat verileri açıklandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T06:53+0300
2021-11-08T06:52+0300
dünya
çin
ithalat
ekonomi
ihracat
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Çin Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27.1, ithalatın ise yüzde 20.6 arttığını bildirdi. İhracat gelirleri, aylık 300.2 milyar dolara, ithalat ise 215.7 milyar dolara ulaştı.Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84.5 milyar dolara çıktı.Bloomberg HT'nin haberine göre, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40.7 milyar dolar oldu.Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18.3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4.9 büyümüştü.
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çin, ithalat, ekonomi, ihracat

Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı

06:53 08.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları
2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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Çin ekonomisinin Ekim ayına ilişkin ithalat ihracat verileri açıklandı.
Çin Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27.1, ithalatın ise yüzde 20.6 arttığını bildirdi. İhracat gelirleri, aylık 300.2 milyar dolara, ithalat ise 215.7 milyar dolara ulaştı.
Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84.5 milyar dolara çıktı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40.7 milyar dolar oldu.
Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.
Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18.3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4.9 büyümüştü.
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