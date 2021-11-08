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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T18:50+0300
2021-11-08T18:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
ilham aliyev
zafer bayramı
zafer
tebrik
kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, zafer bayramı, zafer, tebrik, kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

18:50 08.11.2021
© AAErdoğan - Aliyev
Erdoğan - Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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