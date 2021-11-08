https://tr.sputniknews.com/20211108/disisleri-bakani-cavusoglu-iranli-mevkidasi-ile-gorustu-1050603225.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T23:58+0300

2021-11-08T23:58+0300

2021-11-08T23:58+0300

türkiye

iran

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

hüseyin emir abdullahiyan

koronavirüs

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.

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iran, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, hüseyin emir abdullahiyan, koronavirüs