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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:58+0300
2021-11-08T23:58+0300
2021-11-08T23:58+0300
türkiye
iran
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
hüseyin emir abdullahiyan
koronavirüs
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.
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iran, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, hüseyin emir abdullahiyan, koronavirüs
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.