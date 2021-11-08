https://tr.sputniknews.com/20211108/diyarbakir-merkezli-operasyon-18-gozalti-1050576669.html

Diyarbakır merkezli operasyon: 18 gözaltı

Diyarbakır merkezli operasyon: 18 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli üç ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP, ESP, PSK gibi siyasi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T10:56+0300

2021-11-08T10:56+0300

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görüş

diyarbakır

operasyon

polis

gözaltı

diyarbakır emniyet müdürlüğü

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin gibi illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP, ESP, PSK DBP gibi siyasi parti yöneticileri ile üyeleri ve SES, Tüm Bel-Sen, TMMOB, Eğitim-Sen gibi sendika temsilcileri ile yöneticileri gözaltına alındı.Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 18 kişi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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2021

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