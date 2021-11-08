https://tr.sputniknews.com/20211108/diyarbakir-merkezli-operasyon-18-gozalti-1050576669.html
Diyarbakır merkezli operasyon: 18 gözaltı
Diyarbakır merkezli operasyon: 18 gözaltı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli üç ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP, ESP, PSK gibi siyasi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T10:56+0300
2021-11-08T10:56+0300
2021-11-08T10:55+0300
görüş
diyarbakır
operasyon
polis
gözaltı
diyarbakır emniyet müdürlüğü
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin gibi illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP, ESP, PSK DBP gibi siyasi parti yöneticileri ile üyeleri ve SES, Tüm Bel-Sen, TMMOB, Eğitim-Sen gibi sendika temsilcileri ile yöneticileri gözaltına alındı.Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 18 kişi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
diyarbakır, operasyon, polis, gözaltı, diyarbakır emniyet müdürlüğü
Diyarbakır merkezli operasyon: 18 gözaltı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli üç ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP, ESP, PSK gibi siyasi parti ile sendika yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin gibi illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında HDP, ESP, PSK DBP gibi siyasi parti yöneticileri ile üyeleri ve SES, Tüm Bel-Sen, TMMOB, Eğitim-Sen gibi sendika temsilcileri ile yöneticileri gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 18 kişi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.