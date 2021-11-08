Dört ilde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları tarafından son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.TRT Haber'in aktardığına göre operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma tarafından, Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli türlerde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları tarafından son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
TRT Haber'in aktardığına göre operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; -321 kg toz esrar, -300 kg kubar esrar, -6 kg eroin, -7 kg metamfetamin, -1100 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek 7️⃣ şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/68YQFAMdAq