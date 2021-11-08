https://tr.sputniknews.com/20211108/dort-ilde-634-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1050600867.html

Dört ilde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Dört ilde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma tarafından, Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli türlerde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

diyarbakır

şanlıurfa

operasyon

muş

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Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları tarafından son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.TRT Haber'in aktardığına göre operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

türkiye

istanbul

diyarbakır

şanlıurfa

muş

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istanbul, diyarbakır, şanlıurfa, operasyon, muş