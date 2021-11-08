https://tr.sputniknews.com/20211108/dunyanin-en-fazla-vpn-kullanan-ulkeleri-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada-1050587448.html

Dünyanın en fazla VPN kullanan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en fazla VPN kullanan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en fazla VPN kullanan ülkelerini gösteren rapora göre Türkiye, dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Dünya genelinde internet kullanıcılarının... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:40+0300

2021-11-08T14:40+0300

2021-11-08T14:41+0300

vpn

yaşam

çin

hindistan

türkiye

körfez ülkeleri

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We Are Social’ın yeni raporuna göre internetteki aktif kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıla göre 400 milyondan fazla arttı. Bununla birlikte tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4.5 milyarı aştı.Posta’nın aktardığı rapor, VPN (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) kullanımına dair veriler de sundu. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 10 mobil uygulamadan 6’sı VPN uygulamasıydı.Paylaşılan tablo, yaşları 16-64 aralığında olan internet kullanıcılarının ne kadarının VPN kullandığını gösterdi. Buna göre en çok VPN kullanan ülke, yüzde 43.2’lik oranla Hindistan oldu. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 31’inin VPN kullandığı belirtildi. Türkiye, bu veriyle dünya ortalamasının üstünde oldu.En çok VPN kullanan ilk 10 ülke şu şekilde:VPN’i en çok hangi cinsiyetten bireylerin kullandığı da belli oldu. Detaylar ise şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20210618/roskomnadzor-vyprvpn-ve-opera-vpn-kullanimini-kisitladi-1044761416.html

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vpn, çin, hindistan, türkiye, körfez ülkeleri