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https://tr.sputniknews.com/20211108/elon-musk-twitter-anketi-yapti-kullanicilar-hisseleri-sat-dedi-1050572635.html
Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi
Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi
Elon Musk'ın Twitter'da açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcılar, Musk'ın Tesla'nın yüzde 10 hissesini satması gerektiğini söyledi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T07:42+0300
2021-11-08T07:41+0300
dünya
elon musk
anket
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden anket açtı.Musk, yaklaşık 63 milyon takipçisine, "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.Ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı yanıt verdi. Oyların yüzde 57.9'u Musk'ın hisselerini satması yönünde kullanıldı.Elon Musk, oylamanın sona ermesinin ardından, "Sonuçların her ikisine de hazırlıklıydım" dedi.ABD'de bazı Demokratlar 'milyarderler vergisi' adında yeni bir vergi gündeme getirmişti.Musk "Hiçbir yerden maaş ya da ikramiye almıyorum elimde sadece hisselerim var ve bu vergiyi ödeyebilmemin tek yolu da hisse satmak" demişti.Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesi yaklaşık 21 milyar dolar ediyor.Geçtiğimiz günlerde bir BM yetkilisi, Elon Musk'ın gelirinin sadece yüzde 2'sinin dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti. Musk da iddia desteklenirse Tesla hissesini satacağını duyurmuştu.
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elon musk, anket, tesla, hisse

Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi

07:42 08.11.2021
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Elon Musk'ın Twitter'da açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcılar, Musk'ın Tesla'nın yüzde 10 hissesini satması gerektiğini söyledi.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden anket açtı.
Musk, yaklaşık 63 milyon takipçisine, "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.

Ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı yanıt verdi. Oyların yüzde 57.9'u Musk'ın hisselerini satması yönünde kullanıldı.

Elon Musk, oylamanın sona ermesinin ardından, "Sonuçların her ikisine de hazırlıklıydım" dedi.
ABD'de bazı Demokratlar 'milyarderler vergisi' adında yeni bir vergi gündeme getirmişti.

Musk "Hiçbir yerden maaş ya da ikramiye almıyorum elimde sadece hisselerim var ve bu vergiyi ödeyebilmemin tek yolu da hisse satmak" demişti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesi yaklaşık 21 milyar dolar ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir BM yetkilisi, Elon Musk'ın gelirinin sadece yüzde 2'sinin dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti. Musk da iddia desteklenirse Tesla hissesini satacağını duyurmuştu.
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