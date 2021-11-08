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Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a tepki: 'Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok'
Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a tepki: 'Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür ettiği gerekçesiyle partisindeki grup başkanvekilliğinden istifa eden İYİ Parti Kocaeli... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:44+0300
2021-11-08T20:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
lütfü türkkan
kabine toplantısı
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Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan, okulların açık tutulacağını belirterek, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" diye konuştu.Elektirik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintileri kaldırıldıErdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklayarak, "Bu yıl elektriği maliyetinin yarısı düzeyinde vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık sübvansiyon yaptık. 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarında TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Finans tarafındaki dalgalanmaların üretim ve ihracatı artırarak cari açığı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz" diye konuştu.'2022 verdiğimiz emeklerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacak'Erdoğan, 2022 yılında verilen emeklerin semeresinin görülmeye başlanacağını aktararak, "2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarılı bir şekilde geride bıraktıktan sonra, ülkemizin dünyada siyasi ve ekonomik ligdeki yerini alacağına hepimiz şahitlik edeceğiz" görüşünü dile getirdi.CHP'ye tezkere tepkisiErdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik 'hayır' oyu kullanmasını eleştirerek, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.Lütfü Türkkan'a tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür ettiği gerekçesiyle partisindeki grup başkanvekilliğinden istifa eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 'milletvekili sıfatı'nı da taşımaması gerektiğini belirterek, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir" dedi.Erdoğan, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" ifadesini kullandı.'Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz?'Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin kazananlarını da açıkladı. Buna göre ödülleri kazanan isimler Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211107/turkkan-sayin-aksenerin-talebi-uzerine-grup-baskanvekilligi-gorevimden-istifa-ediyorum-1050564378.html
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recep tayyip erdoğan, lütfü türkkan, kabine toplantısı

Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a tepki: 'Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok'

19:44 08.11.2021 (güncellendi: 20:38 08.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür ettiği gerekçesiyle partisindeki grup başkanvekilliğinden istifa eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok" dedi.
Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan, okulların açık tutulacağını belirterek, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" diye konuştu.

Elektirik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintileri kaldırıldı

Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklayarak, "Bu yıl elektriği maliyetinin yarısı düzeyinde vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık sübvansiyon yaptık. 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarında TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Finans tarafındaki dalgalanmaların üretim ve ihracatı artırarak cari açığı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'2022 verdiğimiz emeklerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacak'

Erdoğan, 2022 yılında verilen emeklerin semeresinin görülmeye başlanacağını aktararak, "2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarılı bir şekilde geride bıraktıktan sonra, ülkemizin dünyada siyasi ve ekonomik ligdeki yerini alacağına hepimiz şahitlik edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

CHP'ye tezkere tepkisi

Erdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik 'hayır' oyu kullanmasını eleştirerek, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Lütfü Türkkan'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür ettiği gerekçesiyle partisindeki grup başkanvekilliğinden istifa eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 'milletvekili sıfatı'nı da taşımaması gerektiğini belirterek, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir" dedi.
Erdoğan, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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Türkkan: Sayın Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum
Dün, 18:29

'Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz?'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfredildiği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz, yollara çıkmıyorsunuz? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki göstermelidir. Yine bu konuda sürekli kadınların, şehit yakınlarının, gazilerin haklarıyla ilgili esip gürleyen CHP tarafında herhangi bir seviyede tepki gösterilmemesi arka plandaki kirli pazarlıkların ispatıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin kazananlarını da açıkladı. Buna göre ödülleri kazanan isimler Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir oldu.
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