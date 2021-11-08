https://tr.sputniknews.com/20211108/esinin-agresif-kedisini-yillar-once-yenisiyle-degistirdi-hl-fark-edilmedi-1050582948.html

Eşinin agresif kedisini yıllar önce yenisiyle değiştirdi, hâlâ fark edilmedi

Eşinin agresif kedisini yıllar önce yenisiyle değiştirdi, hâlâ fark edilmedi

Reddit'e yapılan bir paylaşımda bir adam, evde besledikleri kediyi saldırgan olduğu gerekçesiyle yıllar önce yenisiyle değiştirdiğini, eşinin durumu hâlâ fark... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:23+0300

2021-11-08T13:23+0300

2021-11-08T13:23+0300

yaşam

kedi

reddit

barınak

agresif

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Sosyal paylaşım platformu Reddit'te yapılan bir paylaşımda bir adam, evde besledikleri eşine ait kediyi, 'agresif' olduğu gerekçesiyle değiştirdiğini ve eşinin durumu hâlâ fark etmediğini belirtti.Paylaşımda, "6 yıl önce o zamanki kız arkadaşım, şimdiki eşimin kedisini daha iyi huylu bir benzeriyle değiştirdim. Aşırı agresif, kapkara bir kedisi vardı. Herkesi tırmalayıp tıslardı ve çoğu zaman kendi tuvaletini kullanmazdı. Eşim daha iyi huylu olması için çok uğraştı" ifadeleri yer aldı.Henüz evlenmemişken bir hafta ailesinin yanına gitmek üzere şehir dışına çıktığı kız arkadaşının evine kediye mama vermeye gittiğini söyleyen adam, "Oraya gittiğim ilk akşam kolumu tırmaladı. Kediye özel olmadığını söyleyip tekrar tırmalarsa yenisiyle değiştireceğim konusunda şaka yaptım. Şaka olmadığını yeterince düşünene kadar şaka aklıma takılı kaldı" dedi.Sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş bir kedi bulduErtesi günün sabahı yakınlardaki bir hayvan barınağına gittiğini söyleyen adam, tuvalet eğitim almış, insanlara alışık ve biraz ürkek olan başka bir kedi bulduğunu belirtti.Kullanıcı, barınaktakilerin kedinin eski sahibinin kalp krizi nedeniyle ölmesinden ötürü ürkek olduğunu düşündüklerini aktardı.Epey arkadaş canlısı ve iyi huylu olduğunu ifade eden kullanıcı, "Böylelikle onu sahiplendim, eşimin evine götürdüm, sonra asıl kediyi de kentteki bir hayvan barınağına bıraktım" diye ekledi.'Kendimi tam bir aşağılık gibi hissediyorum'Yakınlardaki bir barınağa bıraktığından ötürü eşinin durumu anlamasından korktuğunu belirten adam, "O zamandan bu yana 6 yıl geçti. 4 yıl önce evlendik. Değiştirilen kedi hala bizle" ifadelerini kullandı.Kullanıcı, kedinin asıl kedinin ismiyle çağrılınca tepki verdiğini ve eşinin durum hakkında hiçbir şey bilmediğini kaydederek, "Bu kediyi seviyor ve ne kadar iyi huylu olduğuyla övünüyor. Ne zaman görsem kendimi tam bir aşağılık gibi hissediyorum" diye kaydetti.

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kedi, reddit, barınak, agresif